Adozioni canine, un contributo 

Via libera al progetto “Salva un amico” per l’adozione di cani ospitati nel canile convenzionato con il Comune di Sorso. L’iniziativa ha l’obiettivo di incentivare l’affidamento di cani randagi catturati nel territorio comunale, per garantire il loro benessere, contrastare il fenomeno del randagismo ed economizzare le spese del mantenimento.

Ogni cane è provvisto di vaccinazioni e microchip e agli adottanti sarà fornito un aiuto economico di 500 euro per i primi due anni.

Per procedere all’adozione è necessario presentare domanda presso l’Ufficio Manutenzioni. L’adozione definitiva avviene direttamente nella struttura convenzionata che si occupa delle pratiche per il passaggio di proprietà dell’animale affidato dal Comune all’adottante e della relativa comunicazione all’ Asl Sassari competente oltre che dell’iscrizione all’anagrafe canina. (m. p.)

