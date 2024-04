Adozioni al canile,  cercasi casa per Willy 

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile comunale di via Po n°59.

L’ultimo protagonista è Willy, cane maschio (non castrato) di 11 mesi e circa 10 chili di peso arrivato a giugno 2023 in canile in condizioni di denutrizione. Willy faceva parte di una cucciolata di sei esemplari trovata vicino al faro di Calamosca: dei sei, è l’unico a non aver ancora trovato una famiglia adottiva. Willy cerca sempre l’interazione con gli operatori, apprezza le carezze e cerca di fare amicizia anche con le persone estranee senza essere invadente. Per Willy si cerca una famiglia di persone adulte, moderatamente dinamiche che lo accompagnino gradualmente a fare nuove esperienze, residenti in appartamento o casa con giardino. Si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip. Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento ai numeri 070.6778115 o 070.6776469.

