Adozioni, 70 bimbi cercano casa 

«Si tratta di una tematica sulla quale l’attenzione dell’amministrazione è molto alta», dice l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. «Siamo infatti convinti sia utile chiarire e sviscerare tutti gli aspetti e i passaggi necessari affinché i due processi di affido e adozione possano procedere in maniera lineare e con riscontri positivi, anche in un’ottica di sensibilizzazione».

In campo l’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con la fondazione Domus de Luna, che hanno pianificato un ciclo di incontri per tutta l’estate nell’ex Convento dei Cappuccini e a Sa Domu Pitticca. Il primo appuntamento sui nuovi scenari dell’affido e dell’adozione è in programma il 9 giugno, curato da Francesco Vadilonga, direttore del Centro di terapia dell’adolescenza di Milano e codirettore della Scuola di specializzazione in psicoterapia: formazione la mattina con psicologi, educatori e assistenti sociali, il pomeriggio spazio alle lezioni per le famiglie affidatarie e adottive, ma anche per le coppie interessate a diventarlo. Si proseguirà il 6 luglio, l’8 settembre e il 20 ottobre.

In undici hanno già trovato una nuova casa, ma restano da sistemare altri settanta bambini che da anni si trovano in comunità di accoglienza, separati dai genitori d’origine a causa di contesti familiari diventati difficili e ormai invivibili. Una situazione di emergenza che il Comune spera di contrastare promuovendo le adozioni e gli affidi, e supportando quelle famiglie che in città hanno già intrapreso questo percorso di accoglienza.

Il progetto

L’assessore

Quanti sono

Sullo sfondo ci sono i numeri che fotografano un problema diffuso in città, con 11 bambini già accolti in altrettante famiglie affidatarie che hanno dato la loro disponibilità, e altri 70 che invece sono ospitati in comunità. L’obiettivo è aumentare il numero degli affidi familiari e ridurre il più possibile la presenza di bambini e adolescenti all’interno di strutture dedicate. «Vogliamo accompagnare le famiglie affidatarie lungo tutto l’iter burocratico da seguire, e dare un indirizzo sulla gestione per scongiurare eventuali rinunce, con inevitabili ulteriori turbamenti per i bimbi interessati», aggiunge Camboni. Un sostegno che le famiglie potranno dare con un’accoglienza quotidiana, anche solo per qualche giorno alla settimana. Sempre con la supervisione dei Servizi sociali, e con la certezza di un supporto economico che viene garantito ogni mese.

