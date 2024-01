Adotti un cane? Non paghi la Tari 

Nessun pagamento sulla tassa della Tari per i prossimi tre anni per chi adotta un cane: questa la proposta che il Comune di Iglesias intende realizzare a breve. A svelare i particolari di un progetto che potrebbe favorire il benessere degli amici a quattro zampe e nel contempo azzerare le spese sulla tassa dei rifiuti per gli utenti interessati, è l’assessore con deleghe alla Polizia locale e Ambiente Francesco Melis. Il regolamento nei prossimi giorni passerà al vaglio della commissione comunale competente prima d’essere presentato in Aula: «Ci sarà la possibilità per tre anni e per un massimo di 500 euro all’anno di non pagare la Tari – spiega Melis – nel caso si volesse adottare uno dei cani presenti nei canili convenzionati del nostro Comune. Basterà presentare una domanda di adozione». Questa sarà presa in esame e dovrà essere autorizzata dall’ufficio della Polizia locale o dai funzionari preposti; qualora l’operazione andasse a buon fine il regolamento prevederà anche dei controlli affinché si riscontri un ambiente idoneo al benessere dell’animale.

Gli obiettivi

«L’iniziativa – prosegue l’assessore – permetterà non solo di migliorare la condizione dei cani ma andrà anche beneficio anche dell’intera comunità; si tratta di una sensibilizzazione affinché prima di pensare di acquistare un cane cosiddetto di “razza”, si possa valutare l’idea di adottarne uno presente all’interno dei canili».

Il progetto, negli obiettivi, permetterà al Comune d’Iglesias di ottimizzare i costi di gestione e di mantenimento dei cani. Il denaro risparmiato sarà poi riutilizzato: «Un’operazione che azzererà i costi della Tari per tre anni per le famiglie interessate – sottolinea Melis – ma al contempo consente di badare al benessere degli animali con il denaro risparmiato».

«E i nostri rifugi?»

A oggi i cani presenti nel canile convenzionato con il Comune d’Iglesias sono circa 120 e per Maura Cinesu, vicepresidente dell’associazione operante nel territorio iglesiente che si occupa da 10 anni della lotta al randagismo “Impronte nell’Isola”, il progetto è decisamente lodevole: «Sarebbe però un ulteriore aiuto – suggerisce – qualora si riuscisse a offrire la possibilità di adozione con le medesime modalità, anche per gli animali presenti nei nostri rifugi. In tutti questi anni sono stati oltre 350 le adozioni favorite dalla nostra associazione, tante anche oltremare. Le spese di gestione risultano essere davvero importanti. Spero si riesca ad allargare l’iniziativa includendo la possibile adozione anche dei cani di cui ci occupiamo».

