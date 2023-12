«Adotterai un bimbo». Era una truffa 

«State tranquilli, la procedura è a buon punto. Tra un po’ vedrai il bambino e sarà tuo figlio»: quante volte una donna olbiese di 40 anni ha sentito questa frase. Prima dei viaggi a Cagliari, destinazione Tribunale dei Minori, prima di leggere fiduciosa le relazioni delle assistenti sociali del Comune e ha sentito le stesse parole rassicuranti e incoraggianti prima di firmare deleghe e istanze alla magistratura minorile. Erano le parole che hanno accompagnato le speranze e le difficoltà di un complesso iter di adozione. Parole sentite dalla donna sino ad un giorno amaro e traumatizzante. Sino a quando la protagonista di questa storia ha saputo in via ufficiale che il bambino che stava per vedere non è mai esistito, come non c’è traccia in tutti gli uffici competenti dell’iter di adozione. La donna e il compagno sono infatti le vittime di una crudele truffa che ora è al centro di una complessa indagine della Procura di Tempio. Un raggiro spietato che per mesi è andato avanti, anche con consegne di denaro, ai danni di persone emotivamente fragili.

Perquisizioni

I carabinieri del reparto territoriale e della stazione di Olbia Centro hanno fatto saltare il meccanismo messo in piede da un professionista olbiese di 60 anni. L’uomo è indagato per falso e truffa, ma la sua posizione è tutta da chiarire. I militari hanno effettuato una perquisizione in un edificio, a Olbia, che era nella disponibilità del professionista. Una sorta di studio per le consulenze legali e di altra natura. E qui è stato trovato di tutto. I documenti riguarderebbero anche altre vicende, diverse da quelle della donna. Di certo i Carabinieri hanno trovato relazioni false firmate da assistenti sociali e atti del Tribunale dei Minori, anche questi falsi. L’iter di adozione non esiste, è stato costruito a tavolino con un portatile e una stampante. L’uomo è stato abilissimo anche a imitare la voce di un cancelliere del Tribunale dei Minori di Cagliari. Chiamava la vittima e le diceva che l’appuntamento negli uffici era saltato per un impedimento e che era necessario fare tutto per telefono.

Quanti sono i truffati?

In Procura a Tempio c’è la massima riservatezza sul caso. Anche il personale dell’Arma di Olbia, coordinato dal colonnello Michele Monti e dal tenente Emanuele D’Auria, non fornisce dettagli sulle indagini in corso. Di sicuro le indagini sono destinate ad allargarsi, per altre adozioni fasulle e altri raggiri che ora vengono attribuiti all’indagato.

