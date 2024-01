Adottato il coniglietto paraplegico 

Sembrava che per lui non ci fosse più speranza e invece Bam Bam, il coniglietto paraplegico, ha trovato casa. È lui l’ultimo uscito dalla “Crew degli stortini”, il rifugio dove Silvia Troncia e il suo compagno Maurizio Pintus, ospitano cani, gatti, oche e tanti altri animali, con gravi problemi di salute che curano e poi cercano di dare in adozione.

«Siamo contenti che Bam Bam abbia trovato una famiglia», dice Troncia, «queste sono adozioni del cuore e come inizio anno speriamo porti tanta fortuna e speranza a tutti i nostri stortini». Tra l’altro Bam Bam seppure cagionevole di salute, si era già ambientato alla grande in questa sorta di ospedaletto, facendo amicizia anche con i cani della brigata.

In due anni “La Crew degli stortini” è riuscita a dare in adozione una ventina di cani e gatti speciali. Sono bestiole malandate, salvate in extremis, zoppe, cieche, paraplegiche, costrette spesso a trascinarsi con un carrellino. L’idea di questa sorta di ricovero per animali è nata cinque anni fa. Con la ferma convinzione però che qui non si viene a morire, ma a essere rimessi in sesto per poi trovare una nuova possibilità di vita. C’è la zona cani che comprende i vecchietti ciechi, quelli che non riescono a camminare e quelli con problemi neurologici, e l’area dei gatti che non camminano più.

