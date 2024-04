«Adottate un cane, non ve ne pentirete per tutta la vita» 

Il sindaco di Assemini in prima linea per promuovere le adozioni: «Assemini dispone di un canile convenzionato con la nostra amministrazione comunale - dichiara Mario Puddu - in località Truncu Is Follas». Il Dog Hotel è il primo canile realizzato in Sardegna che opera per ricoverare i cani randagi presenti nel territorio. Nato negli anni Settanta a conduzione familiare. è gestito oggi da Roberto Chinarello con il quale il sindaco ha fatto una chiacchierata «propedeutica per tante iniziative che abbiamo in mente e volte a migliorare le condizioni di vita dei nostri amici a 4 zampe».

Il motivo principale dell’incontro è quello di sensibilizzare i cittadini alle adozioni, di cui c'è disperato bisogno: «Si tratta di un gesto bellissimo e un grande regalo che fate sia ai cani sia a voi stessi. Non ve ne pentirete». dice Puddu.

Il Comune, dal 2018, offre ai cittadini degli incentivi per le adozioni per ridurre il fenomeno del randagismo e i costi a carico della collettività. Nel primo anno dell’adozione al cane vengono garantite 5 visite veterinarie gratuite e vengono impartite 30 lezioni di educazione cinofila per migliorare la relazione uomo-animale. Per agevolare la scelta del cane da adottare nel sito internet del canile sono consultabili le schede con le foto dei cani ospiti nella struttura. (sa. sa.)

