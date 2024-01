«Adottate Samirè, il cane con tre zampe» 

Sono stati maltrattati, poi abbandonati e hanno attraversato l'inferno. Eppure quando tendi loro la mano ti regalano fedeltà eterna, affetto puro, dimenticano e sorridono di nuovo alla vita. Samirè (foto in alto a sinistra) è stato recuperato e salvato. Ha tre zampe perché una gli è stata amputata. Ora sta benissimo,è autonomo, ha un ottimo carattere ed è buono ed affettuoso. Si trova nel rifugio “Amici degli animali” di Gonnosfanadiga e aspetta qualcuno che lo adotti. Per informazioni Caterina 348.6995817.

Cagnetta

Questa cagnetta (foto in alto a destra) vagava randagia per le strade di un paesino, aveva terrore dell'essere umano ed era pelle e ossa. Portata in canile, poi portata via da una volontaria, ora è rinata. Ha 2 anni, è di taglia grande, è vaccinata, ha fatto i test (negativi), è sterilizzata ,affettuosa e di ottimo carattere. Per informazioni: 3298277492.

Gattina smarrita

Yas è una gatta di otto anni di colore bianco sporco con orecchie, muso e coda grigi. È sparita a luglio nella zona di via Pio IX, a Monserrato, e potrebbe essersi rifugiata in un giardino vicino o in un garage. Per informazioni 3473596273 o 3519301233.

Rudy cerca casa

Rudy (foto in basso a destra) cerca adozione. Ha un anno, è un cane bellissimo ed affettuoso ed è velocissimo perché è un levriere. Per informazioni 3922988807.

