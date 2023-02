«Adottate gli animali abbandonati» 

Alma ha il pelo fulvo chiaro e buon carattere. Il meticcio Arturo adora il contatto umano. Fiore pesa venti chilogrammi ed è espansivo. Nella sezione appena aperta nel sito del Comune di Sassari si possono trovare nome, foto, taglia e caratteristiche di 200 amici a quattro zampe. Nella scheda dettagliata c'è scritto pure se sono sterilizzati e se sono compatibili con altri cani. Il progetto «Scegli in canile il tuo migliore amico», inserirà tutti e 630 i cani ospitati nel canile municipale e nelle tre strutture convenzionate. Dopo il contatto online si può andare in uno dei quattro canili per conoscere il cane ed eventualmente iniziare la pratica dell'adozione. Con la certezza di alcune facilitazioni: microchippatura e sterilizzazione sono gratuite, così come i primi vaccini sino al richiamo.

Ideatore dell'iniziativa l'assessore all'Ambiente Antonio Sassu, che ha trovato la collaborazione di funzionari, ufficio stampa e altre componenti dell'amministrazione