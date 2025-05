Adottare un’aiuola, boom di richieste in attesa del bando 

È corsa al cuore verde. Si moltiplicano le richieste informali per adottare un’aiuola nel territorio comunale di Tortolì. Particolarmente ambite la zona di Porto Frailis e gli snodi viari principali. Sono più che altro imprenditori turistici ad aver avanzato le manifestazioni d’interesse, ma non mancano gli operatori altri settori e semplici cittadini animati dal desiderio di abbellire le strade. «Nel corso dei prossimi giorni si potranno formalizzare le richieste», conferma Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente, che ha promosso l’iniziativa fresca di approvazione in Giunta. «È un modo alternativo per rendere più bella la nostra città, ma è anche un valido strumento di cittadinanza attiva. Il primo bilancio - prosegue l’esponente della maggioranza Ladu - è senz’altro positivo. L’auspicio e la convinzione che si instauri un circuito positivo sono sentimenti crescenti». D’ora in poi la cura del verde sarà strutturata con un regolamento appena licenziato dall’esecutivo. «Confidavo molto nella partecipazione popolare e ciò si sta confermando. Abbiamo un bel po’ di aziende che ci hanno contattato manifestando la voglia di collaborare». In linea con quanto accade altrove, il Comune omaggerà cittadini e aziende che adotteranno le aiuole con dei cartelli identificativi negli spazi verdi. Sul regolamento non figurano vincoli, se non quello di tutelare le specie autoctone. La partecipazione è allargata anche a scuole e associazioni di volontariato. «Potrebbe essere un’iniziativa utile anche per l’inclusione sociale, mentre per le scuole un importante processo di educazione dei ragazzi alla cura del verde».

