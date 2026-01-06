VaiOnline
San Sperate.
07 gennaio 2026 alle 00:57

“Adotta un’aiuola”, il Comune cerca giardinieri volontari  

Sono passati sei mesi da quando il Comune di San Sperate ha riattivato il progetto “Adotta un’aiuola” e per il 2026 l’amministrazione si dice pronta ad accogliere le eventuali nuove richieste di adozione, mentre all’orizzonte si preannuncia anche qualche sorpresa. A tirare le somme dell’iniziativa è l’assessore alle politiche ambientali Marcello Piras: «Da quando ho ricevuto l’incarico come assessore, a febbraio scorso, una delle prime idee che volevo portare avanti era proprio questa». Un’iniziativa che negli scorsi mandati aveva conquistato una buona adesione e permetteva ai cittadini di impegnarsi per il decoro urbano. Ma come è andata? «Ci sono diverse aiuole adottate con successo, penso per esempio alla via Monastir, ma anche altri casi sparsi per il paese. Non sono state adottate tutte, anzi diverse sono ancora vacanti». Il termine per fare richiesta sarebbe dovuto scadere a luglio, sottolinea Piras, «ma ho chiesto di lasciare aperta la possibilità anche dopo». Anzi, «l’invito dell’amministrazione è proprio quello di farsi avanti perché è una bellissima iniziativa». Ma c’è anche un altro progetto che si spera parta nei prossimi mesi. Ad anticiparlo è il sindaco Fabrizio Madeddu e riguarda l’iniziativa “Un albero per”, che il Comune aveva già annunciato. «Stiamo aspettando alcune conferme, ma con i fondi regionali dovremmo essere in grado di ampliare questa idea. Se tutto va bene presto avremo conferme».

