“Adotta un cane dal canile”, il Comune stanzia 20mila euro 

Anche per l’anno in corso il Comune ripropone il progetto “Adotta un cane dal canile comunale” con lo scopo di trovare una famiglia a un randagio e cercare di alleggerire la struttura convenzionata Shardana dal momento che il fenomeno del randagismo non accenna a diminuire e che i posti disponibili sono sempre meno.

La nuova edizione del progetto, approvata dalla Giunta nei giorni scorsi, parte con alcune novità: l’apertura alle adozioni sarà estesa direttamente ai cittadini oltre che alle associazioni animaliste e l’incentivo sarà erogato sotto forma di voucher destinato a coprire parte delle spese iniziali per il benessere del cane adottato (alimentazione, vaccinazioni, cure veterinarie di base). L’amministrazione ha previsto uno stanziamento pari a 20mila euro finalizzato appunto a incentivare l’adozione di uno o più cani custoditi nel canile Shardana.

Il progetto “Adotta un cane dal canile”, nel corso della prima edizione, realizzata in collaborazione con associazioni animaliste regionali e nazionali, aveva ottenuto risultati molto positivi con l’affidamento di 31 cani.ltre ai benefici sul piano del benessere animale, l’iniziativa aveva comportato un notevole risparmio economico per il Comune grazie alla diminuzione dei costi di mantenimento a lungo termine presso il canile comunale.Intanto, nella struttura Cave Canem continuano le adozioni di alcuni dei 223 cani salvati dal canile lager di Santu Lianu. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA