VaiOnline
Il progetto.
21 agosto 2025 alle 00:24

“Adotta un cane dal canile”, il Comune stanzia 20mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche per l’anno in corso il Comune ripropone il progetto “Adotta un cane dal canile comunale” con lo scopo di trovare una famiglia a un randagio e cercare di alleggerire la struttura convenzionata Shardana dal momento che il fenomeno del randagismo non accenna a diminuire e che i posti disponibili sono sempre meno.

La nuova edizione del progetto, approvata dalla Giunta nei giorni scorsi, parte con alcune novità: l’apertura alle adozioni sarà estesa direttamente ai cittadini oltre che alle associazioni animaliste e l’incentivo sarà erogato sotto forma di voucher destinato a coprire parte delle spese iniziali per il benessere del cane adottato (alimentazione, vaccinazioni, cure veterinarie di base). L’amministrazione ha previsto uno stanziamento pari a 20mila euro finalizzato appunto a incentivare l’adozione di uno o più cani custoditi nel canile Shardana.

Il progetto “Adotta un cane dal canile”, nel corso della prima edizione, realizzata in collaborazione con associazioni animaliste regionali e nazionali, aveva ottenuto risultati molto positivi con l’affidamento di 31 cani.ltre ai benefici sul piano del benessere animale, l’iniziativa aveva comportato un notevole risparmio economico per il Comune grazie alla diminuzione dei costi di mantenimento a lungo termine presso il canile comunale.Intanto, nella struttura Cave Canem continuano le adozioni di alcuni dei 223 cani salvati dal canile lager di Santu Lianu. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 