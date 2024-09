Adorno: «Ecco il nostro farmaco antietà La longevità dei sardi? Un fatto di socialità» 

Se gli anziani saranno i nuovi giovani, grazie al farmaco anti-invecchiamento, allora, i giovani chi saranno?

«Questa è la ragione per cui sono affascinata da queste ricerche. La sfida non è solamente scientifica, ma globale, e riguarda tutti gli aspetti della vita: biologico, sociale, economico. Comunque, non è la durata della vita, ma la sua qualità il fulcro degli studi sulla longevità. L’utopia non è vivere fino a 120 anni, ma vivere bene fino alla morte».

Già, perché morire, prima o poi, si dovrà. Per quanto Maddalena Adorno, ricercatrice leader in biomedicina, abbia scoperto “il regolatore dei processi di invecchiamento”, e insieme con la collega Benedetta di Robilant, abbia fondato un'azienda che sviluppa un farmaco capace di inibirli, l’ambizione è migliorare il benessere psicofisico delle persone, più che protrarre il ciclo vitale. Poi, se biologicamente si ritorna giovani, anche quando l’età anagrafica procede, la vita si allunga.

È una conseguenza non lo scopo, precisa la scienziata veneta, 44 anni, che vive nella Silicon Valley, in California, che sarà ospite del meeting internazionale Actai Sardinia, su “Innovazione, longevità e sostenibilità”, in programma a Torre delle Stelle da domani a venerdì. Actai Global è una delle principali comunità globali di leader e innovatori impegnati nella protezione degli oceani e nell’imprenditoria sostenibile, e quest’anno organizza il suo evento annuale nell’Isola.

Che cosa regola i processi di invecchiamento?

«L’invecchiamento interessa le cellule staminali e le cellule senescenti, dette anche zombi. Nel corpo anziano le prime si riducono di numero, mentre le seconde, tossiche per noi, non si riesce a eliminarle. Fino a pochi anni fa, questi due filoni sono stati trattati come due mondi a sé stanti, invece vanno insieme. In questo modo abbiamo individuato i regolatori epigenetici che controllano cellule staminali e senescenti».

In altre parole?

«Se consideriamo la genetica il libro che codifica le nostre informazioni, e che rimangono uguali a ogni età, l’epigenetica decide che pagine sono aperte in ciascuna cellula in ciascun momento del ciclo vitale. In base alla pagina aperta si legge un’informazione diversa, che non vuol dire che l’informazione è cambiata. Il regolatore epigenetico non cambia la genetica delle cellule, ma cambia quali pagine vengono lette di volta in volta».

Il regolatore cos’è?

«È un enzima che regola l’accesso alle informazioni sul comportamento di una cellula giovane, e quindi agisce per attivare di più le cellule staminali, in modo che possano rigenerare il tessuto, e inibisce l’attività delle cellule senescenti. Insomma, questo enzima, apre e chiude la cromatina, le pagine del libro della genetica di ciascun individuo. Il nostro farmaco blocca l’enzima quando è in eccesso».

Insomma, avete trovato l’elisir della giovinezza.

«La strada è lunga e tortuosa. In questo momento non si possono creare farmaci per l’invecchiamento, perché non si tratta di una malattia. Quello che testiamo è la nostra ipotesi su due patologie: la fibrosi polmonare e l’osteoartrite con lo scopo di guarire o rallentarle».

Anche noi sardi, notoriamente longevi, avremmo bisogno del farmaco?

«È stato osservato che i sardi probabilmente non hanno una genetica speciale, non osservano rigide regole alimentari, allora, forse, il segreto sta nella socialità, in qualità e risorse peculiarmente umane».

Usare il farmaco anche per non invecchiare è solo una questione di tempo.

«Dipende da tante cose, non ultimi i sistemi di regolamentazione. In America si può prescrivere un farmaco fuori etichetta per una malattia diversa da quella per cui è stato sviluppato, mentre in Europa non si può fare. E poi ci sono altre questioni: a che età, o in base a quali criteri diagnostici, una persona può definirsi bisognosa di un trattamento antietà?».

Invecchiare, a quel punto, sarà considerata una malattia

«Per come la vedo io, l’invecchiamento è un processo fisiologico. La bellezza che vedo nel pensare in questi termini è il passaggio da una medicina curativa a una medicina preventiva. Non dobbiamo aspettare che una persona si ammali per fare qualcosa per lei. Possiamo lavorare a una medicina proattiva che ritarda gli effetti dell’invecchiamento e la comparsa delle malattie».

Come misureremo l’età?

«La differenza tra età biologica e cronologica diventerà sempre più importante. In America l’assicurazione potrebbe avere un costo diverso in base alle prestazioni fisiologiche, che è un modo indiretto di misurare l’età biologica».

Perché le persone non vogliono invecchiare? Dorian Gray non era felice.

«La nostra company l’abbiamo chiamata “Dorian Therapeutics” proprio per dargli una seconda possibilità. Non vogliamo eliminare le rughe, ma usare la giovinezza che abbiamo dentro».

