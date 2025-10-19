Adopo: volevamo un altro risultato 

Tradisce la rabbia – contenuta – per un finale che doveva essere diverso. Michel Adopo indossa per dna la veste del bravo ragazzo, è educato, elegante e sincero: «Noi siamo un bel gruppo, una bella squadra, il Bologna però è stato superiore». Lo ammette a fatica: i rossoblù avevano in mente un’altra partita e un risultato diverso, non era una semplice illusione ma convinzione dei propri mezzi. Ospite di Luca Neri nel segmento sportivo domenicale del tg di Videolina, Adopo ha descritto così la partita: «Dispiace per questa sconfitta, sicuramente sono stanco e incazzato nero», dice proprio così e lo ripete, senza mai scomporsi. «Come vivo la sconfitta di solito? Come la maggior parte dei calciatori, perché ci dispiace e c’è voglia di migliorare da subito». L’avversario: «Il Bologna è forte, abbiamo fatto diverse cose buone ma non è bastato». Il gruppo: «Andiamo avanti tutti insieme», sottolinea il senegalese-franco-ivoriano, «credo che ci sia un bel gruppo, forte e unito». Sul cammino della squadra: «Abbiamo vinto due scontri diretti importanti e ottenuto altri punti preziosi, non penso che siamo indietro rispetto agli obiettivi». La strada, insomma, sembra quella giusta, nonostante questa frenata. «La strada è giusta ma non vuol dire che non si possa ancora crescere tanto».

La partita

Adopo sul match: «Nel primo tempo avevamo segnato con Felici, abbiamo creato i presupposti per fare gol, non siamo riusciti e poi nella ripresa ci è mancato qualcosa per riprenderla». Le prossime: «Andiamo a Verona per una gara importante, alla nostra portata». Ma torna sul Bologna: «Potevamo metterlo ancora più in difficoltà facendo qualcosa meglio». Su di lui: «Devo lavorare sulla parte offensiva del mio gioco, sin qui ho fatto pochi gol e assist». Passioni: «La pizzetta sfoglia, ma devo stare attento». (e.p.)

