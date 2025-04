Adopo: siamo felici ma non è ancora finita 

È stato – ancora una volta – tra i grandi protagonisti in campo del Cagliari. Una costante nel campionato di Michel Adopo, fra le principali rivelazioni di questa stagione dei rossoblù. «Siamo felicissimi, ma non è finita: cerchiamo di prendere altri punti, restando umili», il messaggio che manda alla squadra, senza volersi sentire già arrivato all'obiettivo salvezza. «È stata una bella battaglia. Sapevamo che era una partita difficile, dovevamo essere attenti sulle seconde palle e sui lanci lunghi. L'abbiamo fatto e, quando avevamo la palla, siamo riusciti a creare qualcosa».

Il compagno

Da Adopo un elogio sincero a Pavoletti: «È un capitano vero. Ci ha sempre sostenuto, dentro lo spogliatoio è chi ci mette la voce e parla con noi: siamo contenti per lui, magari faremo una bella cena in settimana». Per il centrocampista la vittoria è nata al Crai Sport Center di Assemini, dopo la sconfitta con la Fiorentina: «Abbiamo lavorato sui dettagli, non volevamo rischiare niente. Sapevamo di dover essere pronti per questa partita: abbiamo dato il massimo, è andata bene». E chissà che, nelle ultime giornate, non si sblocchi pure a livello realizzativo. «Lo spero, aspetto il gol». (r. sp.)

