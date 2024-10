Adopo, il Torino nel cuore e nel mirino 

Aveva appena compiuto 17 anni quando lasciò la Francia per entrare nel mondo granata. A Torino ricordano in particolare il gol a San Siro contro il Milan ai supplementari che valse la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. E lo ha voluto ricordare, soprattutto, lui il giorno dell’addio: «Quella notte la porterò addosso per tutta la vita». Il tap-in vincente di destro al 114’ sotto gli occhi divertiti di Urbano Cairo che ci puntò forte sin dal 2017, poi, però - per una serie di valutazioni - ha preferito lasciarlo andar via, a giugno del 2023, verso Bergamo. Michel Adopo è tornato all’Olimpico piemontese sei mesi dopo da avversario con la maglia dell’Atalanta, giocando solo l’ultimo minuto di una partita strapersa (0-3) dalla Dea. Al ritorno rimase in panchina dall’inizio alla fine accumulando, cosi, ulteriore voglia di rivalsa nei confronti del club che lo aveva sedotto e abbandonato sul più bello. Domani lo affronterà con il Cagliari e per la prima volta da protagonista. Non una partita come le altre, evidentemente. Anche perché il centrocampista francese (di origini ivoriane) ritroverà molti dei sui vecchi compagni con i quali aveva legato tantissimo.

L’impatto granata

Scovato dal responsabile del settore giovanile granata Bava, si è subito messo in evidenza nella Primavera con la quale ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa. Il passaggio successivo, quello alla prima squadra, è stato meno fluido, per quanto l’allenatore Juric lo apprezzasse, e non poco. Curiosamente, al primo anno tra i professionisti, Adopo giocò le uniche due gare contro la Roma. Al secondo, dopo la parentesi in prestito alla Viterbese, giocò di più ma non abbastanza per convincere il Torino a rinnovargli il contratto scaduto così a fine stagione. Da svincolato si è poi accordato con l’Atalanta, sino al 2027. In prestito al Cagliari dalla scorsa estate, nell’Isola, a 24 anni, pare aver finalmente trovato i presupposti per dare una spallata alla carriera.

La svolta

In campo dall’inizio nelle partite che hanno segnato una svolta nel campionato del Cagliari, contro Parma e Juventus, in coppia con Makoumbou. Sembrano quasi completarsi, i due. Tra loro, poi, c’è stato da subito un buon feeling anche fuori dal campo. Insieme - presumibilmente - proveranno a tenere testa al centrocampo di Vanoli. Per il francese, tra l’altro, sarà la prima da titolare alla Domus in campionato, in un turbillon di emozioni tra passato, presente e futuro. Quando si congedò da Torino scrisse una lettera lunga e commovente nella quale, tra le altre cose, ringraziò tutti (da Cairo a Juric passando per la Curva Maratona) per averlo fatto crescere come giocatore e, soprattutto, come uomo. Un percorso, speciale, ha precisato: «Dalla prima partita con la Primavera, ai trofei conquistati nel settore giovanile, all’esordio in Serie A, e il mio primo, e unico, gol segnato indossando questi colori in una notte che porterò addosso per tutta la vita». Indelebile. «Una parte del mio cuore sarà per sempre Vecchio e Granata». Quindici mesi dopo, si ritrovano uno contro l’altro in una sfida cruciale, tra l’altro, sia per il Cagliari che per il Torino. Cuore e batticuore.

