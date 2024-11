Adopo, il Cagliari un segno del destino 

La madre, Anna, è nata in Senegal. Il padre, Choangai, in Costa d’Avorio. Si sono conosciuti e innamorati in America, frequentavano la stessa Università. Insieme si sono poi trasferiti in Francia, a Villeneuve-Saint-Georges, quindici chilometri da Parigi, dove lavorano ancora oggi come ingegneri informatici. E dove, 24 anni fa, è nato lui, Michel Ndary, secondo di tre figli, diventato nel frattempo uno dei giocatori di punta del Cagliari di Davide Nicola. Ndary per parenti e amici, Michel per compagni e addetti ai lavori. Per tutti Adopo, centrocampista tuttofare che sta coronando in Italia il sogno di una vita che sembrava essersi spezzato all’improvviso insieme al crociato a soli 13 anni. Quando aveva ricominciato ad allenarsi, non riusciva più nemmeno a stoppare il pallone. «C’è stato un momento in cui ho pensato di seguire le orme dei miei genitori, diventare così anch’io un ingegnere». Ha scelto di insistere sul calcio, la chiamata del Torino gli ha dato la spinta decisiva. «E ora eccomi qua, in quest’isola così speciale». È arrivato la scorsa estate dall’Atalanta, insieme alla fidanzata Klara, polacca, il che dà un respiro ancora più internazionale alla sua storia. Una storia tutta ancora da scrivere, con lo sfondo rossoblù.

Adopo, si sente nel posto giusto al momento giusto?

«Sì. Sento molto la fiducia del mister e della società. Già conoscevo la storia del Cagliari poi, sapevo di arrivare in un club importante che ha avuto giocatori importanti».

Uno in particolare?

«Non ho avuto la fortuna di vedere Gigi Riva, Barella sì».

Come è nata l’idea Cagliari?

«Ho parlato col mister Gasperini, insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio giocare con continuità, e quando mi è stato prospettato il Cagliari, il primo pensiero è stato: “Beh, almeno una squadra che mi guarda c’è”. Scherzo, ho chiesto subito di poterci parlare. Col direttore sportivo, col presidente e con l’allenatore. Ed eccomi qua».

Quando ha capito che è stata una buona scelta?

«Già il giorno dell’arrivo, non mi aspettavo tutti quei tifosi all’aeroporto e lì ho percepito subito l’aria positiva. Poi ho conosciuto la squadra, il tipo di allenamenti. E dopo due settimane mi sono detto: “Qui possiamo crescere tutti”».

In cosa l’ha colpita Nicola?

«Lo seguo da quando allenava il Torino di cui facevo parte, però quell’anno ero in prestito alla Viterbese. Guardavo sempre le loro partite e mi piaceva l’identità che lui voleva dare, l’intensità, il principio di avere sempre fame».

Il giocatore che più l’ha impressionata tra quelli che non conosceva?

«Viola. Ricordo ancora il primo allenamento, osservo due-tre tocchi che dà alla palla e dico “ops, questo è forte davvero».

Quello con cui ha legato di più?

«Makoumbou. Siamo entrambi francesi, innanzitutto. Poi siamo sulla stessa linea, scherziamo tanto e cerchiamo sempre la positività».

Sembrate quasi completarvi a vicenda.

«Lui sa che quando va, ci sono io che prendo il suo posto e gli copro le spalle. Ci troviamo a occhi chiusi. Poi parliamo francese, è tutto molto più rapido, immediato».

A proposito, si sente più francese, più ivoriano o più senegalese?

«Allora, facciamo un po’ d’ordine. Sono nato in Francia, quindi sono francese, sì. Sin da piccolo, però, andavo almeno un mese in vacanza in Senegal dove è nata mia madre e in Costa d’Avorio dove è nato mio padre. Ogni anno alternavo. Quindi sì, sono francese, ma mi sento anche un po’ senegalese e un po’ ivoriano».

Per quale Nazionale giocherebbe?

«È una bella lotta in famiglia. Mia madre spinge per il Senegal, mio padre per la Costa d’Avorio. Per non fare torto a nessuno ho detto: “Accetto la prima che mi chiama”. Lascio così la scelta al destino».

Potrebbe essere anche la Francia in teoria?

«In teoria sì, ma è molto più complicato».

Della Francia cosa adora?

«La colazione».

Del Senegal?

«Il pranzo. Lì si mangia divinamente».

Della Costa d’Avorio?

«La felicità della gente. È sempre festa».

Farà conoscere ai suoi figli, quando ne avrà, i posti dove sono nati i suoi genitori?

«Certo. È importante che conoscano culture diverse, la famiglia e le origini».

Che mondo li aspetta?

«Un mondo difficile, che cambia in continuazione. Impareranno a crescere sia dalle cose belle sia da quelle brutte».

C’è stato qualcosa che l’ha aiutata a crescere in fretta?

«Avevo 13 anni quando mi sono rotto il crociato. Sono rimasto fermo un anno e mezzo e quando ho ripreso ad allenarmi non sapevo fare un passaggio o uno stop. Credevo davvero di dover smettere col calcio, mio padre e mia madre mi hanno convinto a non mollare. E adesso sono qua. Grazie a loro, sono qua».

Sono appassionati di calcio?

«Non più di tanto. Sono tutti e due ingegneri informatici. Si sono conosciuti all’Università, in America, e insieme si sono poi trasferiti in Francia dove siamo nati io e le mie due sorelle».

Il suo idolo da bambino?

«Didier Drogba».

Squadra del cuore?

«Ero pazzo del Barcellona, guardavo tutte le partite in tv».

Se non fosse diventato un calciatore, cosa avrebbe fatto?

«Il problema me lo sono posto a 17 anni, prima quindi di arrivare in Italia. Ero indeciso se continuare col calcio o fare anch’io l’ingegnere. Poi è arrivata la chiamata del Toro».

Un segno del destino?

«Io giocavo in una squadra dilettantistica francese, il Torcy, e in un’amichevole fui notato dagli scouting granata. È arrivata quasi subito una lettera dall’Italia per andare un mese in prova. Poi sono tornato in Francia, è passato un altro mese ed è arrivata una seconda lettera, quella che mi ha cambiato la vita».

La reazione appena l’ha aperta?

«Io in quel momento ero a scuola per un corso di francese, mio padre mi chiamava in continuazione ma non potevo rispondere. Così, ho aspettato la fine della lezione, sono andato in bagno e ho letto finalmente i messaggi. Mi avevano preso! Non credevo ai miei occhi, ero felicissimo».

L’allenatore al quale sarà per sempre grato?

«Nella Primavera del Torino c’era Coppitelli che mi ha insegnato tanto, soprattutto a ragionare in campo. Poi quando sono salito in prima squadra tutti mi hanno trasmesso qualcosa, da Mazzarri in poi. Ma Coppitelli resta quello che mi ha dato le basi».

Cosa è mancato a Torino e Bergamo per fare il salto di qualità?

«Ho avuto le opportunità, ma chi ha giocato al mio posto era già pronto, esperto. Ho dovuto aspettare il mio momento».

Il Cagliari può rappresentare una svolta nella sua carriera?

«Sì, ho l’opportunità di giocare di più e la sensazione che stiamo crescendo insieme».

Da Torino a Bergamo non cambia poi tanto, rispetto a Cagliari c’è, invece, un abisso come stile di vita.

«Stavo bene sia a Torino che a Bergamo, devo ammettere. Però qui è diverso. Io adoro il mare. Poi c’è il sole, ti svegli ogni giorno col buonumore».

Le passioni extra calcio?

«Mi piace uscire poco, resterei ore e ore a guardare l’Nba».

Giocatore preferito?

«Steph Curry».

Squadra preferita?

«La sua, i Golden State».

Lei gioca a basket?

«Quando mia sorella più grande, Iryane, giocava a basket mio padre aveva montato un canestro in casa. Me la cavavo, nulla di che».

C’è una similitudine tra basket e calcio?

«In tutti gli sport collettivi ci deve essere coesione e spirito di sacrificio. Poi è chiaro, in uno si gioca con le mani e nell’altro con i piedi».

Meglio il centrocampo a due o a tre?

«Preferisco giocare mezzala, quindi a tre. Però quest’anno a due riusciamo a far girare meglio la squadra. Dipende in ogni caso dal tipo di partita e da come la prepara il mister».

Cosa non può mancare al centrocampista moderno?

«Da sempre il centrocampista deve saper fare tutto, difendere e attaccare. Ora deve saper fare anche gli assist e i gol».

Il gol è il prossimo step?

«Ci sto lavorando. E se segno, prometto, faccio un piccolo balletto. Magari lo festeggio alla Curry».

Quando ha rivisto gli applausi in faccia all’arbitro Ayroldi che cosa ha pensato?

«Non sono stato abbastanza lucido. In certe situazioni è giusto che parli solo il capitano, ma ero arrabbiato. Avevo dubbi sul rigore e non avevo capito il perché del doppio giallo su Yerry. Ho sbagliato».

Contro il Milan era squalificato, come è il Cagliari visto dalla tribuna?

«Ho visto un grande Cagliari che non ha avuto paura del nome dell’avversario e l’ha affrontato a viso aperto».

A Marassi col Genoa ci sarà, invece: è la partita che può cambiare la storia del vostro campionato?

«Questo non lo so, di sicuro, d’ora in poi, dobbiamo cercare di prendere più punti possibili da ogni partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA