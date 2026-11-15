Dall’estate del 2024, cioè da quando è arrivato dall’Atalanta, ci ha messo poco a diventare uno dei perni del centrocampo del Cagliari, anche se Juric, al Torino, provò ad adattarlo difensore centrale. Michel Adopo, francese di Villeneuve-Saint-Georges, vicino a Parigi, 26 anni, in rossoblù è stato uno dei giocatori più utilizzati, prima da Davide Nicola e poi da Fabio Pisacane: vanta 92 presenze e 3 reti complessive, una negli undici match di questa stagione, impreziosite da 2 assist.

Adopo, come si arriva a giocare a certi livelli?

«Con l’umiltà, è l’insegnamento più importante che mi porto appresso dalla mia famiglia».

L’umiltà, tra l’altro, sembra essere l’imprinting del Cagliari.

«Non per caso mi trovo molto bene in questa famiglia di giovani, che ha tanta voglia di impegnarsi negli allenamenti e sul campo per crescere».

Qual è caratteristica principale della squadra?

«Siamo un gruppo sano e quello che ci ha fatto fare la differenza all’inizio è stata proprio questa caratteristica. Noi siamo un team forte: abbiamo una voglia matta di fare bene e di ottenere la salvezza il più in fretta possibile, per poi provare a toglierci qualche altra soddisfazione».

Quale?

«Far felice la gente. La nostra soddisfazione più forte è sapere che i tifosi gioiscono per i nostri risultati».

Tre stagioni a Cagliari.

«Bellissima città, gente piacevole. E tranquillità, aspetto essenziale per chi, come me, fa vita d’atleta e preferisce trascorrere il tempo libero a casa. Il fatto che poi non faccia mai troppo freddo rende per me il clima della Sardegna ideale».

Ambizioni personali?

«La più immediata è quella di continuare a migliorare, diventare un calciatore ancora più completo e forte. Lavoro ogni giorno per questo, sono uno che dà tutto. Mi piacerebbe arrivare a giocare in Nazionale. Sono nato in Francia, ma mio padre è della Costa d’Avorio e mia madre è del Senegal. Mi sento legato a entrambi questi Paesi. Al momento la convocazione non è arrivata: non è un’ossessione, ma ci spero. Sarà un traguardo che potrò raggiungere solo facendo bene con il club, attraverso il lavoro».

Negli ultimi tempi sta cercando la porta con maggiore continuità.

«È vero, il tecnico mi chiede di tirare di più in porta. Ci ho provato anche con il Frosinone ed è andata bene».

Sabato giocate a Como.

«Partita difficile. Però abbiamo sempre messo in difficoltà le grandi squadre e il Como lo è. Vedremo al novantesimo come sarà terminata, ma c’è tempo per preparare bene questa sfida, visto che abbiamo, grazie alla sosta per gli impegni delle nazionali, un’altra settimana».

Tornando a lei, aveva 18 anni quando da Parigi si trasferì a Torino.

«Ho indossato la maglia granata, con Juric e Giampaolo allenatori. Sono loro, ai tempi del Torino, che mi hanno introdotto al calcio italiano. Gasperini, quando sono stato ceduto all’Atalanta, mi ha poi aperto le porte a un assetto tattico basato in modo principale su velocità e due tocchi».

Agli esordi in rossoblù, a tratti appariva macchinoso.

«Sì, ma ci ho lavorato su parecchio. Dall’anno scorso, da quando Fabio Pisacane è alla guida della squadra, mi sono esercitato a cercare di capire quali spazi e quali posizioni di gioco dovessi coprire prima che mi arrivasse la palla. Grazie al nostro tecnico, sento di essere cresciuto proprio dal punto di vista tattico».

A proposito, un giudizio su Pisacane.

«Il mister capisce i giovani, sa spiegare che cosa vuole e motivare il gruppo per ottenerlo. Lui sa che tutti siamo aperti al miglioramento e, non so come faccia, trova sempre le parole giuste. Siamo un gruppo di guerrieri sia in fase di possesso che di non possesso. Per lui, che è uomo di valori importanti, potremmo andare anche in capo al mondo se ce lo chiedesse».

Lei è sposato?

«Sì. Io e mia moglie Klàra conduciamo una vita tranquilla. Tv, qualche passeggiata o qualche uscita in uno dei ristoranti del centro».

Che cosa mangia?

«Seguo una dieta da atleta. Mi piace il polpo, e qui in Sardegna ne avete parecchio e di ottima qualità, a casa mangio molto salmone alla griglia, pasta e riso. Non me ne vogliano i sardi: non posso gustare il maialetto perché sono musulmano».

C’è un calciatore con cui lega di più?

«Siamo una squadra unita, nel senso che non ci sono, come in altri club, gruppetti che si riuniscono in base alla nazionalità, alla lingua o alle affinità. Ovviamente con i francesi mi rapporto con maggiore frequenza, ma vado d’accordo con tutti».

Che cosa rappresentate per la Sardegna?

«L’ho capito subito, il giorno che sono atterrato a Elmas per la prima volta, che la maglia rossoblù è una sorta di simbolo sacro di questa terra. Quando mi hanno messo la sciarpa al collo, mi hanno ricordato subito le responsabilità di chi veste la maglia del Cagliari».

Dopo un decennio di stop burocratici, il nuovo stadio è stato sbloccato.

«La città ne ha bisogno e lo merita. Di sicuro l’impatto sarà devastante per gli avversari».

Concludendo, dove può arrivare il Cagliari?

«Non so dove. Penso però che possiamo fare una grande stagione, se non abbasseremo la guardia e ricordandoci sempre chi siamo. Anche quando abbiamo perso, eravamo sicuri di poterci riscattare. I tre punti sono arrivati con il Frosinone, che abbiamo affrontato con un approccio positivo. Non ci siamo mai montati la testa quando siamo usciti dal campo vittoriosi né abbattuti dopo le sconfitte. Ecco, se andiamo avanti partita dopo partita senza fronzoli per la testa, sempre alla ricerca di punti, con il coraggio e la determinazione che ci ha contraddistinto finora, riusciremo di sicuro a toglierci delle importanti soddisfazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA