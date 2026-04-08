«Adolf Hitler? Un narcisista» A Cagliari e Sassari Massini con il “Mein Kampf”   

Da ieri sera fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari e lunedì 13 aprile al Comunale di Sassari, Stefano Massini (50 anni, fiorentino, scrittore, drammaturgo e volto noto della televisione, da Rai3 a La 7) porta “Mein Kampf”, spettacolo di cui è autore e protagonista e tramite il quale consegna al pubblico un inedito ritratto del Führer. Il tutto sotto le insegne della stagione di prosa del Cedac.

Stefano Massini, il “Mein Kampf” ha oltre un secolo. Che valore ha portarlo in scena ancora oggi?

«È stato per tantissimi anni un libro proibito, non lo si poteva comprare né leggere. Proibirlo ha significato alimentarne il fascino: ciò che è proibito, paradossalmente è più cercato è spesso addirittura più stimato, perché la proibizione del sistema fa venire voglia di andargli contro. Quando lo leggi, ti rendi però conto che denuncia tutti i suoi evidentissimi limiti».

Quali?

«È un libro scritto da una persona affetta da un evidente disturbo narcisistico, che dice “meno male che sono nato io perché adesso posso spiegarvi dove Gesù Cristo e Karl Marx hanno sbagliato”. Insieme al delirio, però, racconta un'intuizione, che è la vera ragione per cui questo testo è fondamentale riscoprirlo oggi: Hitler si è reso conto che lo sviluppo dei nuovi mezzi di informazione possono fargli da megafono nel fare appello a rabbia, paura, al senso di sconfitta e quindi alla voglia di risarcimento di un'umanità sempre più frustrata. È l’autobiografia di un uomo che si racconta come uno sconfitto, condannato all'irrilevanza come chi lo legge, frustrato come chi lo legge, e attende un risarcimento come chi lo legge: ti dice “io e te siamo uguali”, quindi fidati di me. È come se al vecchio “proletari di tutto il mondo unitevi” sostituissimo un “frustrati di tutto il mondo unitevi”: è una ricetta politica di sicuro effetto, perché fa leva su qualcosa di profondamente umano».

E profondamente attuale.

«Al punto che abbiamo accettato il principio che l’unica vera dote di cui ha bisogno un politico è l’empatia, qualcosa che non passa dalla testa ma dalle emozioni, dalla paura, dall'orgoglio, dalla rabbia. Quando cerchiamo qualcuno che sia bravo a governare, ormai cerchiamo qualcuno che sembri la copia di noi stessi, non qualcuno che sia in grado di far funzionare la polis».

Come ha evitato il rischio di didascalia da un alto e di apologia dall’altro?

«Io sono allievo di Ronconi, mi sono attenuto alla sua lezione: non ci dovevano essere elementi didascalici, bandiere con la svastica, baffetti ridicoli, filmati d'epoca. Dico di più, perfino il nome di Hitler non viene mai citato. Ci sono soltanto alcune parole sopra un foglio sospeso in mezzo alla scena».

Come reagisce il pubblico?

«Ben presto scopre di non essere una platea ma la massa, quella massa alla quale lui continuamente si rivolge. Per quanto riguarda il rischio apologetico, credo sia il grosso problema di questo materiale. Per tantissimi anni non se ne poteva neppure parlare, però la conseguenza è stata che se qualcuno andava in televisione chiedendo il voto con gli stessi argomenti nessuno li riconosceva. Nel 2015 un senzatetto di origini ispaniche viene ammazzato di botte da alcuni seguaci di Trump e lui commenta: “i miei sostenitori sono a volte un po’ appassionati”. Se ti proibisco la lettura tu non riconosci l’albero, vedi soltanto il frutto».

Che rapporto ha con la Sardegna?

«È un posto che amo e al quale sono profondamente debitore: io sono laureato in lettere antiche e non scordo che la Sardegna, insieme alla mia terra, la Toscana, è quella che ha avuto un’origine diversa rispetto a tutte le altre. Noi questo a volte lo scordiamo, ma la cultura etrusca e quella nuragica sono le uniche che non provengono dal ceppo indoeuropeo. Noi etruschi e voi nuragici siamo interconnessi e lo testimoniano le nostre lingue e le nostre tradizioni. Sono sempre stato un drammaturgo meticcio, e sento la Sardegna casa mia: è come un grande foglio sospeso dentro il Mediterraneo, continua a raccontare a leggere la sua storia e questo è di una bellezza straordinaria».

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