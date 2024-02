Adolescenza, istruzioni per l’uso: il servizio della Asl 

L’età dell’adolescenza spesso diventa un periodo conflittuale ma anche di nuove sfide e cambiamenti per i giovani e per le loro famiglie. Per questo il servizio di psicologia delle cure primarie e ospedaliere, che fa capo al dipartimento di integrazione ospedale e territorio della Asl 6 del Medio Campidano, propone una iniziativa rivolta ai giovani: uno sportello di consulenza e supporto psicologico gratuito per minori, ragazzi, ragazze e per i loro genitori.

Il servizio, che viene offerto dal consultorio familiare di San Gavino in viale Trieste 118, prevede anche la creazione di gruppi di apprendimento finalizzati al miglioramento delle competenze emotive e di gestione dello stress, delle competenze relazionali e comunicative e al riconoscimento delle relazioni definite “tossiche” e gruppi di formazione e informazione su varie tematiche. Gli incontri vanno prenotati perché il ricevimento avviene su appuntamento. È possibile chiamare il mercoledì e il venerdì preferibilmente dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 13.30 alle 14.30 ai numeri 070 93746470 – 070 93441763 oppure si può inviare una mail all’indirizzo: spazio.giovani@aslmediocampidano.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA