Adolescenti prigionieri della droga 

Il primo incontro con hashish o cocaina avviene in media a 13 anni. In genere si avvicinano alla droga per sentirsi più grandi, affrancarsi al branco. L’affluenza al Serd dell’Asl Ogliastra è il dato tangibile di un’emergenza che esiste e resiste, nonostante l’incessante attività messa in campo dalle forze dell’ordine per stroncare il mercato dello spaccio. Anche la scuola ora fa la sua parte. Lunedì mattina la sala docenti dello Ianas accoglierà Mattia e Francesco, che racconteranno la testimonianza sull’uscita dal tunnel della tossicodipendenza. «Cambiare vita si può», è il titolo dell’incontro a cui prenderanno parte gli iscritti al corso Oss e che vuole essere il manifesto contro l’uso di droga, diffuso già in ambito scolastico.

L’allarme

Nessuno si nasconde più e la piaga della droga diventa di stretta attualità anche nei giornalini delle parrocchie. Lo sa bene don Pietro Sabatini, pastore d’anime di Bari Sardo, che appena poche settimane fa scriveva: «Ci sono abusi di alcol e altre sostanze pericolose. Problemi che in questo nostro tempo sono abbastanza comuni a tutte le piccole comunità».

Al Serd i genitori si affacciano in punta di piedi per chiedere aiuto ai medici. Sembra un fortino assediato, il Servizio per le dipendenze. Fa scudo al fenomeno con un’équipe multidisciplinare di professionisti tra psicologi, educatori, infermieri e assistenti sociali. Tutti insieme lavorano per sostenere le famiglie e riportare i giovani sulla retta via. Spaventa lo tsunami cocaina, ormai diffusissima anche tra gli adolescenti. Il personale specialistico dell’Asl è impegnato in una campagna di sensibilizzazione tra i genitori e le scuole, anche con la collaborazione delle forze dell’ordine.

Fase delicata

Le prime assunzioni, stando a quanto spiegano gli specialisti, avvengono nel momento in cui i giovani passano dalle medie alle superiori. Anche per questo l’entità scolastica non vuole restare indifferente rispetto al fenomeno e proprio per questo il dirigente dello Ianas, Nanni Usai, ha autorizzato i corsisti Oss a partecipare all’incontro delle 11.40 promosso per sensibilizzare gli adolescenti sui rischi provocati dall’assunzione di droga. A preoccupare i genitori è anche il binge drinking, la nuova moda tra gli adolescenti che consiste nell’assumere più bevande alcoliche, spesso accompagnate da sostanze stupefacenti, in un intervallo di tempo breve con il fine di sballarsi. Con conseguente stato di choc per intossicazione che richiede accertamenti in Pronto soccorso.