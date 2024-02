Adolescenti in fugae vite segrete: «Olbia città difficile» 

Lontani da casa, per giorni, adolescenti che scelgono di interrompere improvvisamente i rapporti con i genitori. Possono trascorrere periodi più o meno lunghi senza dare notizie alle famiglie. Un fenomeno angosciante, chi ha vissuto questa esperienza traumatica non la dimentica. E i ragazzi, le ragazze che si allontano non parlano, non spiegano. Ma le loro storie emergono dagli atti giudiziari, dai verbali delle forze dell’ordine sulle ricerche. Una ragazzina gallurese di 15 anni fa perdere le sue tracce per giorni, la famiglia entra in un angosciante tunnel di telefonate che non arrivano e di terribile silenzio. L’adolescente viene ritrovata in compagnia di un gruppo di spacciatori nigeriani. È solo un esempio, altri ragazzini a Olbia si sono allontanati per paura, spaventati dagli adulti, spesso pregiudicati, che frequentano. Ieri la procuratrice dei minori di Sassari, Luisella Fenu, partendo da recenti fatti di cronaca, ha parlato di Olbia, del disagio dei giovanissimi, del fenomeno degli allontanamenti, che sembra avere una incidenza alta in Gallura. «È vero – dice la magistrata - conosciamo il fenomeno e lo prendiamo in considerazione. A Olbia è successo. Ci preoccupano gli allontanamenti di questi ragazzi e ragazze molto piccoli».

«Diamo una possibilità»

Lo sanno le forze dell’ordine, ne sono consapevoli gli operatori dei Servizi Sociali del Comune della città gallurese. Dalla Procura dei minori arriva un segnale chiaro, non sono soltanto ragazzi che commettono reati, il tema non è quello della violazione delle leggi e delle regole. Luisella Fenu è netta: «Ho scelto di essere presente qui insieme alla collega Laura Bassani, per lanciare una appello, alle famiglie, alla scuola, a tutte le istituzioni. Il territorio di Olbia è molto difficile, forse esistono pochi sbocchi e pochi stimoli, dobbiamo lavorare insieme per la prevenzione. Alle famiglie e alla scuola dico, rivolgetevi alle istituzioni. I nostri ragazzi hanno necessità di essere aiutati e di avere qualcuno e qualcosa che segua i loro interessi e che li accompagni. Serve lavorare sull’aspetto educativo. La nostra è una richiesta di aiuto, affinché i ragazzi trovino una ragione nel loro percorso educativo. Dobbiamo dare loro una possibilità di scelta. A Olbia c’è una sede dell’Ufficio dei servizi minorili. Ci sono degli operatori che hanno il compito di aiutare le famiglie».

In balia degli adulti

Il dirigente della Squadra Mobile, Michele Mecca, entra dritto nel problema : «In certi contesti, i ragazzi hanno come modelli adulti che delinquono. Lo fanno per emulazione, perché li frequentano. Succede a Olbia, succede a Sassari. Il nostro compito è recidere il rapporto tra i minori e questi adulti. Cerchiamo di farlo ogni giorno, anche con la presenza del personale in determinati contesti». Il dirigente del Commissariato di Olbia, Raffaele Bracale, spiega: «C’è un’area di disagio sociale nella quale abbiamo impattato ed è necessario che le istituzioni facciano quadrato. È importante il ruolo della comunità. Siamo tutti impegnati per fronteggiare la situazione e aiutare i minori. Queste realtà sono a Olbia, come in altre città». Le magistrate vogliono evitare la colpevolizzazione dei più giovani, che, invece, spesso caratterizza pesantemente la narrazione di molti fatti di cronaca. Dice un poliziotto, a taccuino chiuso: «È terribile quando i ragazzi si allontanano, ma è peggio sapere che i genitori non se ne sono accorti».

