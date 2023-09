Adolescenti ecologisti: ripuliamo noi il parco immondezzaio 

Sono arrivati al parco con le loro biciclette, armati di buste di plastica e guanti hanno cominciato a pulire il parco di piazza degli Ortolani. Quello che da tempo alcuni incivili hanno ridotto a immondezzaio. Un gruppo di giovanissimi tra gli undici e i tredici anni, stanchi di vedere lo scempio fatto dai più grandi in quel piccolo polmone verde dove spesso trascorrono i pomeriggi a giocare, hanno preso in mano la situazione e ripulito da cima a fondo. Martedì pomeriggio Martino Podda, Riccardo Loddo, Simone Cabras, Edoardo Carretta, Francesco Mameli e Samuele Pischedda di loro spontanea iniziativa e ben attrezzati hanno ripulito il parco oltraggiato da bottiglie di plastica, lattine, vetro, cartoni di pizze, cartacce varie e tanti, troppi mozziconi di sigaretta. In due ore hanno raccolto ben dieci buste di rifiuti e dato nuovamente diginità al parco, troppo spesso teatro di inciviltà.

«Abbiamo raccolto di tutto – raccontano –, i cestini ci sono, non si capisce perché non vengano usati» . La cosa peggiore che avete trovato? «Almeno 400 cicche di sigarette» raccontano amareggiati. «Nessuno deve più sporcare, anche noi staremo ancora più attenti». Tanti anche i cocci di vetro trovati, col rischio che qualcuno si faccia male. Un bell'esempio e una lezione di cività che arriva dai più piccoli. E dopo la fatica, il meritato momento del gioco: eccoli sfidarsi in una partita di calcio nel parchetto a cui loro hanno ridato decoro.