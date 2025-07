Adolescenti a lezione di panificazione 

Grande partecipazione alle attività organizzate dalle ex salesiane per intrattenere i ragazzi di Guspini. Balli, canti e tanta gioia con le ex allieve che hanno organizzato per l’estate alcune settimane d’intrattenimento ricreativo che ha visto la partecipazione di centoquaranta ragazzi. Le attività si sono svolte nei locali dell’oratorio San Domenico Savio e in quello di San Pio X. Soddisfatta Simona Piccioni presidente dell’associazione: «Le attività sono iniziate dopo la chiusura delle scuole nella casa Salesiana e hanno visto la partecipazione giornaliera di centoquaranta ragazzi dai nove ai diciassette anni. Animatori e ragazzi, insieme, tutte le mattine, per due giorni la settimana. Tra le tante attività a cui hanno preso parte, c’è stata quella in casa di una ex allieva dove c’è stata una dimostrazione di come fare il pane. Per garantire uscite in sicurezza c’è il controllo di quattro animatori, dodici aiuto-animatori e uno staff di otto educatori e tante ex allieve». ( m. s. )

