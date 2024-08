Adolescente denuncia: stuprata da due uomini conosciuti sui social 

RIMINI. Violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne: è la pesante ipotesi di reato formulata dalla Procura di Rimini, che ha aperto un’indagine dopo che una 16enne ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, disorientata e spaventata, dopo essere stata abbandonata in strada da due uomini. La successiva visita in Ospedale ha confermato i sospetti di violenza sessuale. La giovanissima avrebbe detto a sanitari e carabinieri di non ricordare cosa è successo, anche a causa dell’assunzione di droga. La vicenda risale ai primi di agosto: la ragazza esce di casa dicendo ai genitori che starà fuori per poco ma è l’1,30 quando soccorritori e carabinieri la ritrovano a ritrovano in strada, non lontana da casa, in stato confusionale. Tutto quello che ricorda è di essere salita in auto con due uomini, due sconosciuti incrociati sui social, non sa dire dove l’abbiano portata. Era ancora sotto l’effetto di qualche sostanza quando l’hanno lasciata uscire dall’auto. Le analisi mediche hanno confermato l’assunzione di cannabinoidi.

L’adolescente ha formalizzato una denuncia querela e la famiglia è assistita dall'avvocato Aldo Pancini. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate nell'identificazione dei due sconosciuti: in zona sono attive delle telecamere di sorveglianza e probabilmente già nelle prossime ore ci potrebbe essere un riscontro oggettivo. Inoltre gli inquirenti stanno ricostruendo tutti i contatti della giovanissima sui social nei mesi scorsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA