AdobiArtis, un laboratorio  a cielo aperto 

Il 26 e 27 settembre torna AdobiArtis. La seconda edizione della manifestazione d’arte estemporanea farà di Sadali un laboratorio a cielo aperto di arte, artigianato, musica, poesia.

Tra gli artisti che hanno aderito alla manifestazione Andrea Zucca, Cherubino Marongiu, Sara Floris e Pilittu. «Il prossimo fine settimana il centro storico di Sadali sarà un luogo da esplorare per scoprire, dietro ogni angolo, qualcosa di nuovo: musica, poesia, spettacoli, laboratori, artisti all’opera, artigianato e attività per i più piccoli», spiega Laila Dalla Torre, segretaria dell’associazione organizzatrice “La compagnia dell’arte”. «AdobiArtis», aggiunge, «nasce dall’idea di portare l’arte fuori dagli spazi abituali e farla vivere tra le persone e dentro il paese. Non c’è un unico palco e non c’è un percorso obbligato: si cammina, ci si ferma, si ascolta, si guarda qualcuno creare, si partecipa e si riparte, tra le incantevoli vie di Sadali».

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