Adidas Vs Puma: guerra in famiglia 

Adidas contro Puma è il “derby” commerciale nato a Herzogenaurach, Germania. Se non sapete di cosa si tratta, l’unico avvertimento è: preparatevi a molto, molto di più di ciò che potrete immaginare. Perché quanto la giornalista economica Barbara Smit descrive nelle oltre trecento pagine del suo “La sfida del Secolo” (edizioni Limina) è qualcosa che va ben oltre il romanzo in cui la vicenda si trasforma. È una lite in famiglia durante la cena che diventa guerra mondiale. È una crepa che si apre pian piano tra due fratelli tedeschi, compagni di giochi e di bravate, che si allarga sino a dividere letteralmente in due il mondo dello sport. Il tutto partendo da una cittadina bavarese che oggi conta 23mila abitanti e che nel 1948 si spaccherà letteralmente in due, seguendo la frattura della Gebrüder Dassler , la premiata ditta di calzature sportive dei fratelli Adolf (Adi) e Rudolf (Rudi) Dassler.

I chiodi di Owens

La vicenda ha origine dal piccolo calzaturificio di Christoph Dassler. Dopo la Prima Guerra mondiale, con la Germania in ginocchio, le intuizioni del figlio più piccolo (Adi) e la capacità comunicativa del maggiore, Rudi, aprono il filone delle scarpe sportive. Scarpe da atletica che, negli anni Trenta, con i loro chiodi, si fanno presto conoscere in Germania. Al punto che, nel 1936, Adi si presenta in pista, a Berlino, e le fa provare con soddisfazione a Jesse Owens. Boom! Da quel momento la crescita dei prodotti dei due fratelli (ce n’è anche un terzo, Fritz) è irresistibile, ma due grandi sciagure, i rispettivi matrimoni e la pur tiepida adesione al nazismo, li metteranno uno contro l’altro a partire dal 1948. Nascono, su sponde opposte del fiume Aurach, Adidas (le iniziali di Adolf) e Ruda, che ben presto si trasforma in Puma, i rispettivi marchi delle tre strisce e del felino destinati a conquistare il mondo.

Come Forrest Gump

Da quel momento il racconto si dipana come la trama di Forrest Gump: Adi e Rudolf, le Adidas e le Puma, compaiono sullo sfondo dei più grandi avvenimenti agonistici del Novecento, accompagnando, talvolta guidando, l’evoluzione del mondo dello sport. Dal “Miracolo di Berna” (la vittoria tedesca nel mondiale di calcio del 1954 grazie ai tacchetti intercambiabili dati da Adi a Sepp Herberger), all’Olimpiade di Città del Messico (con la Puma poggiata da Tommy Smith con la mano guantata di nero sul podio dei 200 metri); dal Mondiale di Messico ’70 (con Pelè che si allaccia teatralmente le Puma prima della finale con l’Italia), a quello di Monaco 1974, con la sfida in finale tra i tedeschi vestiti di Adidas e guidati dal testimonial Franz Beckembauer e gli olandesi con la maglia arancione, anche loro con le tre strisce, tranne la numero 14 di Johann Cruijff, che essendo uomo Puma ne ammette soltanto due.

Il professionismo

La rivalità tra le due case, trasferita ai figli di Adi (il machiavellico Horst) e Rudi (il più incerto Armin), incrocia l’evoluzione del mondo sportivo, l’invasione del professionismo anche nel sacro recinto di Olimpia (prima si lasciavano semplicemente un paio di scarpette con dei soldi all’interno nello spogliatoio), i colpi bassi, lo spionaggio, l’assunzione di alleati più o meno onesti, la corsa a farsi amici i dirigenti più potenti, l’influenza sulle elezioni di federazioni e Cio, l’allargamento della produzione all’abbigliamento. E poi le scarpe sportive che invadono la moda di ogni giorno, i testimonial scelti non più soltanto tra gli sportivi ma anche tra i personaggi - ad esempio - della musica, l’acquisizione o la creazione di marchi collaterali (Arena, Le Coq Sportif, Pony, Reebok). Adidas sempre avanti, Puma a inseguire. Sino agli anni Ottanta, quando compare un baffo, uno swoosh e tutto cambia. Puma festeggia (tra gli altri) il Mondiale 2006 dell’Italia e l’Europeo 2021, ma non è più sul proscenio. Il mondo è cambiato. Adesso è Messi contro Ronaldo, è Adidas contro Nike...

