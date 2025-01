Adiconsum: occhio all’inganno 

La stangata del trattore le associazioni di categoria e l’Adiconsum la conoscono bene, è anni che la truffa online è segnalata nel mercato dell’usato. Basti dire che nel 2020 il Centro Europeo Consumatori (Cec) aveva diffuso uno studio che denunciava migliaia di casi in Italia, Francia e Gran Bretagna. Il Cec inquadrava questa modalità del raggiro, i “venditori” usano i dati di aziende realmente esistenti, registrate nelle Camere di commercio, soggetti che però non operano online e sono del tutto ignari dell’utilizzo dei loro dati. L’Adiconsum sarda ha inquadrato da tempo il fenomeno e lo ha studiato mettendo insieme i profili di decine di vittime. Simone Girau, di Adiconsum Cagliari, è un esperto di truffe online e conosce lo schema “collaudato” di un raggiro che continua a mietere vittime nell’Isola.

Attrazione fatale

Girau spiega: «La truffa del trattore, o del trattorino, è nota. Chi organizza la frode parte dalla domanda, dalle caratteristiche del mercato dell’usato. Generalmente le vittime sono agricoltori con piccole o piccolissime aziende oppure di privati che hanno un giardino o un appezzamento di terreno e non svolgono attività professionale. Le offerte sono tarate per questo tipo di potenziale acquirente. La vittima è attratta, sostanzialmente, dalla convenienza, apparente, di un offerta con prezzo notevolmente ribassato.

Il tranello

La tecnica dei truffatori prevede due modalità, o viene chiesto un acconto oppure anche l’intera somma. Il mezzo agricolo non arriva mai al destinatario. Noi segnaliamo ai consumatori alcuni elementi, indici di una probabile truffa. Un prezzo del trattore inferiore del 40 per cento rispetto a quello medio del modello nel mercato dell’usato. Altro indice è la dicitura “Consegniamo in tutto il territorio nazionale”.

Vittime profilate

Il truffatore utilizza questa formula per spiegare l’impossibilità di un contatto diretto tra venditore e acquirente». Secondo Adiconsum avviene anche una sorta di profilazione delle potenziali vittime. Di sicuro la Sardegna sembra essere terreno fertile per la stangata dei trattori.

RIPRODUZIONE RISERVATA