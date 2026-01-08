Adesso Trepy vola: «Una serata da sogno» 

«Una serata da sogno». Il cucciolone di Pisacane: insieme hanno vinto la Coppa Italia, insieme hanno ripreso la Cremonese e la corsa dell’allenatore fino alla bandierina del corner per abbracciare il suo attaccante ci mostra in diretta nazionale cosa significhi credere nella crescita, nelle possibilità di un giovane calciatore. «Una serata da sogno, speravo da sempre di vivere un esordio così, ci ho sempre creduto, credevo e credevamo di poterla riprendere», dice Yael Fritz Junior Trepy, classe 2006, diciannove anni e un fisico da cestista. Minuto numero 84: l’esordio in Serie A a rilevare il capitano Zappa. Minuto numero 88: il taglio, il controllo sulla rasoiata di Mazzitelli, ginocchio, petto e sinistro a fil di palo, un gol pazzesco in un passaggio chiave della stagione. «Era un punto pesante e lo abbiamo voluto: è stato bello esultare coi compagni, coi tifosi», ha detto davanti al microfono di Dazn, «cosa provo? Tanta emozione, è un punto pesante verso il nostro obiettivo.. È una gioia per la nostra gente, per i sardi: tutti sanno quanto tengo a questa maglia, a questa gente che conosco ormai da anni». Poi un doveroso accenno di cuore all’allenatore: «È un vantaggio avere mister Pisacane come allenatore: mi conosce bene, sono cresciuto tanto con lui, mi dà tanti consigli e lo ringrazio».

Adopo

«Nell’intervallo ci siamo detti che potevamo ribaltarla, potevamo fare meglio, siamo andati in campo con uno spirito diverso e ce l’abbiamo fatta», dice Michael Adopo, primo gol stagionale, gran partita di qualità e quantità. «Un consiglio a Trepy? Ha fatto un gol bello e importante ma è solo il primo, deve continuare così e lavorare». Festa francese e rossoblù.

Mazzitelli

Il centrocampista rossoblù rivede l’occasione al 95’, quella fuga in area non concretizzata da Vandeputte: «Quando riprendi una partita del genere, vedertela sfuggire un’altra volta sarebbe stato tosto: per fortuna è andata bene ma devi stare attento, perché rischi», il commento di Mazzitelli. Bravissimo dalla panchina a dare consistenza e qualità fino alla fine per una rimonta decisamente importante. (e.p.)

