Adesso Sinner va di fretta 

Questa volta Jannik Sinner se l’è cavata con poco: tre set a zero sul Miomir Kecmanovic e ottavi di finale di Wimbledon guadagnati in carrozza in un’ora e 38 minuti: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio. Il numero uno del mondo ha mostrato grande sicurezza e non ha concesso praticamente nulla al 24enne serbo.

Per conoscere il proprio avversario, l’altoatesino dovrà attendere l’esito del match tra il canadese Denis Shapovalov e il più temibile americano Ben Shelton, 14 del mondo (che l’ha battuto nel 2023 a Shanghai).

Tempaccio

La pioggia ieri ha inciso pesantemente sul programma, cominciato in ritardo e a metà pomeriggio interrotto e proseguito soltanto sul centrale (dove Carlos Alcaraz ha rimontato due volte prima di piegare Frances Tiafoe in cinque set). In tutto quattro match maschili conclusi: avanti anche Paul e Dimitrov. Gli organizzatori hanno cancellato tutti gli incontri sui campi scoperti per via della pioggia: riprenderanno soltanto domani.

Bravo Fognini

Fabio Fognini è stato invece costretto a una notte di tensione. Il match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut proseguirà oggi. Al momento della sospensione si stava giocando il quarto set con l'italiano in vantaggio due set a uno (6-7, 6-3, 7-5, 4-5) e servizio a disposizione. Comunque vada a finire, per il veterano azzurra l’ennesima dimostrazione di un talento che non appassisce con l’età. Oggi dovrebbe giocare anche Lorenzo Musetti nel 3° turno.

Jasmine agli ottavi

Nel tabellone femminile, prosegue la marcia sicura di Jasmine Paolini non si ferma più. L'italiana ha battuto 7-6 6-1 la canadese Bianca Andreescu, numero 76 della classifica mondiale, è si qualifica per gli ottavi. La toscana, n. 7 Wta, quest'anno ha raggiunto il terzo ottavo di finale in un torneo del Grande Slam dopo Australia e la finale al Roland Garros. Paolini non aveva mai passato un turno a Wimbledon né mai vinto una partita sull'erba nel circuito maggiore prima di quest'anno nel corso del quale ha raggiunto la semifinale a Eastbourne. Affronterà la statunitense Madison Keys, numero 13, 6-4, 6-3 ieri all'ucraina Marta Kostyuk (19).

