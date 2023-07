Adesso Ranieri scala le marce 

Inviato

Saint-Vincent. Nella valigia giusto l’indispensabile per occupare le poche ore libere tra un allenamento e l’altro. Insieme alla quota (575 metri sopra il livello del mare per l’esattezza), in montagna sale anche l’intensità della preparazione. Il clima fresco (la temperatura non è andata oltre i venti gradi durante la prima sgambata) e lo scenario (senza distrazioni o tentazioni estive) sono quelli ideali per forzare il blocco con l’obiettivo di arrivare al debutto in Coppa Italia - previsto tra il 12 e il 14 agosto - con uno stato di forma quanto meno accettabile. Per il Cagliari è iniziato ieri, dunque, il vero ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A, a Saint-Vincent, nel cuore della Valle d’Aosta orientale, soprannominata la Riviera delle Alpi per il grande flusso turistico, non solo nel periodo invernale, visto il numero di persone che affollavano le vie del centro in serata.

Il programma

Qui i rossoblù resteranno sino al 4 agosto, alloggiano presso l’hotel Miramonti, quattro stelle tipico della zona con tutti i comfort del caso. Il lavoro sul campo, sia atletico che tattico, si svolge, invece, nello stadio “Brunod” di Châtillon, tre chilometri più avanti circa. I due comuni sono praticamente confinanti, vivono in simbiosi e insieme compongono, tra l’altro, la società calcistica locale che milita nel campionato di Promozione. Un tour de force lontano dall’Isola per il Cagliari che si concluderà con l’amichevole in Francia contro il Brest, nel mezzo tre test, a scalare, con la Primavera della Roma già domani, con la Juventus Under 23 e con il Como, praticamente uno ogni tre-quattro giorni come richiesto esplicitamente da Ranieri, tra i più acclamati insieme al capitano Pavoletti ieri all’arrivo, intorno a mezzogiorno e mezzo, giusto in tempo per il pranzo. Ad accogliere la squadra davanti all’albergo - oltre alle autorità locali con in testa il sindaco Fabrizio Favre - decine di tifosi, diventati un centinaio durante l’allenamento nonostante la pioggia. La maggior parte sono emigrati, molti sono arrivati per l’occasione dall’Isola, tanti altri sono attesi per il weekend. Una festa continua, iniziata l’11 giugno a Bari e che sembra proprio non voler finire più.

Subito in campo

Trenta i giocatori a disposizione di Ranieri, diventeranno poi trentuno con l’arrivo di Shomurodov, atteso per oggi. Viaggio separato per Lapadula e Mancosu, che hanno fatto prima tappa a Milano per una visita di controllo (programmata da tempo), hanno poi raggiunto il ritiro in auto all’ora della cena. Hanno saltato il primo allenamento in montagna anche Jankto (solo palestra per un fastidio alla coscia sinistra accusato a Olbia) e Desogus (ancora in personalizzato). Si sono riaggregati per buona parte del tempo al gruppo, invece, Nandez e Capradossi.

Scuffet rilancia la sfida

Per tutti un leggero lavoro atletico per rompere il ghiaccio anche qui nelle Alpi, già oggi la preparazione entrerà nel vivo con una doppia seduta (9.30 al mattino, 17.30 nel pomeriggio) e carichi di lavoro più pesanti rispetto ad Asseminello. Sembrano essersi già inseriti all’interno del gruppo gli ultimi arrivati Sulemana, Augello, Oristanio, Scuffet e lo stesso Jankto, che più di altri sfrutteranno questi undici giorni di ritiro per assimilare i concetti di Ranieri e coltivare anche in campo il feeling con i nuovi compagni. «Ho trovato davvero un grande gruppo, affiatato, con un clima positivo costruito sull’onda dell’entusiasmo per quello che è stato fatto lo scorso campionato», sottolinea Scuffet che ribadisce poi quanto detto in conferenza stampa una settimana fa: «Sono qui per dare una mano per provare a mettere in difficoltà il mister, pur nel rispetto dei ruoli». A proposito di Ranieri: «Il suo curriculum parla da sé, è un grande allenatore. Si vede la sua mano, ha contribuito a creare un grande gruppo». Saint-Vincent, la Serie A è dietro l’angolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA