Adesso Prati deve guidare il Cagliari 

L’anno della consacrazione. È quello a cui è chiamato Matteo Prati, dopo due stagioni a Cagliari fra luci e ombre. L’investitura data giovedì scorso in conferenza dal presidente Tommaso Giulini è chiara: il centrocampista, arrivato due anni fa dalla Spal, è ora atteso dal definitivo salto di qualità. «Pisacane è un allenatore che potrebbe premiare il lavoro di programmazione e tutti gli investimenti mirati, tipo Prati, che abbiamo fatto in questi anni. Lui e Veroli sono ragazzi giovani che possono dimostrare il loro valore», le parole decise del patron rossoblù sul 21enne ravennate, che diventa a tutti gli effetti una delle prime missioni del nuovo ciclo targato Pisacane.

Altalenante

Tanto che, per permettergli di avere più spazio, la società non ha avuto problemi a privarsi di Makoumbou ossia chi (con Adopo e Deiola) spesso gli è stato preferito nell’ultimo anno. A volere fortemente Prati a Cagliari era stato proprio Giulini, rimasto colpito quando lo vide giocare da avversario in un match con la Spal del 27 gennaio 2023. All’epoca era solo la sua sesta presenza in Serie B, fino a pochi mesi prima giocava in D. Ma, nonostante la poca esperienza, una volta raggiunta la promozione in Serie A il presidente si è ricordato di lui e ha spinto per battere la concorrenza del Palermo e portarlo in Sardegna. Ranieri l’ha utilizzato spesso, con 26 presenze su 38 e 1973’ (il settimo più impiegato nel 2023-2024), venendo ripagato dal gol che ha sbloccato la partita-salvezza col Sassuolo. Con Nicola, le cose non sono andate altrettanto bene: pur avendo segnato alla prima in Coppa Italia con la Carrarese (12 agosto 2024) le apparizioni si sono più che dimezzate, 12 con appena 573 minuti giocati (mai una gara da 90’). E lo scarso impiego suo e di altri giocatori, come Felici e Gaetano, ha inciso nella mancata conferma del tecnico.

La missione

Lanciare definitivamente Prati sarà una delle tante sfide che Pisacane dovrà affrontare già dal ritiro di Ponte di Legno. Gli Europei Under 21 giocati a giugno con l’Italia possono essere d’aiuto, perché in Slovacchia l’ex Spal è stato uno dei titolari fissi di Nunziata, con 263’ giocati nelle quattro partite degli Azzurrini. È partito sempre dall’inizio, escluso il match con la Spagna in cui l’Italia - già qualificata - aveva fatto turnover in vista degli sfortunati quarti con la Germania. Con l’Under 21 Prati ha dato spesso ottime risposte, come il gran gol segnato a marzo in amichevole con la Danimarca (era anche capitano). Ora è chiamato a ripetersi anche in rossoblù, per prendersi definitivamente la scena.

