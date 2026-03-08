adesso nell’over guidano tre club 

Il ritiro della Toti Lounge Bar ridisegna la classifica Over. La Medilav (che ha riposato) viene agganciata a quota 40 dal Bar Dessì, vittorioso con una doppietta di Lussu sulla Jupiter (2-1), e dalla De Amicis, grazie al 3-1 ai Kaproni.

L’Aiace col 3-2 alla Muppet ipoteca invece i playoff: Caboni, Pisano e Matzeu consentono alla loro squadra di consolidare l’ottavo posto. Inutili le reti gialloblù di Belfiori e Ghiani, coi pirresi che vengono avvicinati a un punto dallo Sporting Diddo’s vittorioso di misura su Gli Incisivi. Rinviata al 16 marzo Settimo 1967-Neri Antiquariato/Barracca Manna. Nel prossimo weekend l’Over scenderà in campo per i recuperi.

Nei Master lo scontro diretto in vetta di oggi mette di fronte Is Cortes e Santiago mentre nella ventiduesima giornata la Stella Rossa Villacidro si riprende il terzo posto con il 5-1 sul Deximu firmato da Agostino (tris), Carcangiu e Porcu. Spumeggiante il 4-4 tra 4 Mori Samassi e Thermomax. In coda si risolleva il Flamengo (4-0 sulla Jasp Mercato San Benedetto) mentre all’Atletico Uta 1984 non bastano Aroni e Todde per evitare il 2-3 col Settimo 1967. Bene la Fedele Lecis (3-1 sulla Muppet). Ha riposato il Kalagonis.

Negli Ultra la solita Fly Divani vincere di misura (1-0 sul Calasetta) e comanda. Staccata la Pgs Audax Frutti d’Oro, che il 18 marzo affronta gli Amatori Elmas 2024. Bianchini e Sollai riportano al successo i Colonial Fruits. Il 4-2 sui Teddy Boys consente invece alla Cra RS Mediterranea/Ulisse di consolidare il sesto posto. Termina a reti bianche tra Libertas Barumini e Albedo. Il Brancaleone supera 3-1 l’Horsham/La Fenice, si gioca stasera Zuddas Gomme G&G Market-Cagliari 2020.

Nei Senior la De Amicis è sempre inarrestabile (3-1 su I Love Pizza Monserrato). Bene il Maracalagonis (0-3 contro il Deximu). Sebariu a valanga con l’El Carnicero (6-1), vince anche l’Orrolese (3-1 sull’Accademia Sulcitana). Cra Regione Sardegna-Gli Incisivi e il posticipo di domani.

