VaiOnline
Caam.
09 marzo 2026 alle 00:22

adesso nell’over guidano tre club 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il ritiro della Toti Lounge Bar ridisegna la classifica Over. La Medilav (che ha riposato) viene agganciata a quota 40 dal Bar Dessì, vittorioso con una doppietta di Lussu sulla Jupiter (2-1), e dalla De Amicis, grazie al 3-1 ai Kaproni.

L’Aiace col 3-2 alla Muppet ipoteca invece i playoff: Caboni, Pisano e Matzeu consentono alla loro squadra di consolidare l’ottavo posto. Inutili le reti gialloblù di Belfiori e Ghiani, coi pirresi che vengono avvicinati a un punto dallo Sporting Diddo’s vittorioso di misura su Gli Incisivi. Rinviata al 16 marzo Settimo 1967-Neri Antiquariato/Barracca Manna. Nel prossimo weekend l’Over scenderà in campo per i recuperi.

Nei Master lo scontro diretto in vetta di oggi mette di fronte Is Cortes e Santiago mentre nella ventiduesima giornata la Stella Rossa Villacidro si riprende il terzo posto con il 5-1 sul Deximu firmato da Agostino (tris), Carcangiu e Porcu. Spumeggiante il 4-4 tra 4 Mori Samassi e Thermomax. In coda si risolleva il Flamengo (4-0 sulla Jasp Mercato San Benedetto) mentre all’Atletico Uta 1984 non bastano Aroni e Todde per evitare il 2-3 col Settimo 1967. Bene la Fedele Lecis (3-1 sulla Muppet). Ha riposato il Kalagonis.

Negli Ultra la solita Fly Divani vincere di misura (1-0 sul Calasetta) e comanda. Staccata la Pgs Audax Frutti d’Oro, che il 18 marzo affronta gli Amatori Elmas 2024. Bianchini e Sollai riportano al successo i Colonial Fruits. Il 4-2 sui Teddy Boys consente invece alla Cra RS Mediterranea/Ulisse di consolidare il sesto posto. Termina a reti bianche tra Libertas Barumini e Albedo. Il Brancaleone supera 3-1 l’Horsham/La Fenice, si gioca stasera Zuddas Gomme G&G Market-Cagliari 2020.

Nei Senior la De Amicis è sempre inarrestabile (3-1 su I Love Pizza Monserrato). Bene il Maracalagonis (0-3 contro il Deximu). Sebariu a valanga con l’El Carnicero (6-1), vince anche l’Orrolese (3-1 sull’Accademia Sulcitana). Cra Regione Sardegna-Gli Incisivi e il posticipo di domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 