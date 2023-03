Adesso nel mirino c’è Cagliari  «No alla svendita della Sogaer»  

«La mia non è una contrarietà a F2i, che ha dimostrato di non esser più solo un partner finanziario ma anche industriale. Anzi, dico fin da ora che se l’operazione si dovesse completare assicurerò la mia collaborazione. Ma i pericoli sono troppi», dice Bertolotti, «perché si consegnerebbe a un soggetto privato l’intera politica dei trasporti aerei della regione. Molti non vedono le insidie nel lungo periodo. C’è una totale miopia della mano pubblica in questa vicenda».

Lo scalo principale della Sardegna potrebbe finire in mano ai privati senza mettere sul piatto nemmeno un euro. Almeno questo è l’allarme di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, che da tempo si batte perché l’aeroporto rimanga in mano pubblica. O, nel caso la privatizzazione diventi inevitabile, che la procedura avvenga attraverso un bando trasparente.

E ora nel mirino c’è lo scalo di Cagliari. Obiettivo dichiarato di F2i, il fondo che controlla gli aeroporti di Olbia e Alghero. La fusione delle due società di gestione del nord Sardegna è solo una tappa del percorso. La strategia per la privatizzazione della Sogaer – società controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano – però sarebbe cambiata rispetto al passato. Non ci sarebbe più un’acquisizione delle quote da parte del fondo infrastrutturale, che vede tra i suoi soci di minoranza anche la Fondazione di Sardegna. Ma semmai uno “scambio” di azioni. Un’operazione in cui la valutazione economica delle aziende, come nel caso delle nozze tra Olbia e Alghero, è fondamentale.

La posizione

L’assetto

La Sogaer è controllata al 94,4% Camera di commercio di Cagliari-Oristano. Le quote di minoranza sono in mano alla Sfirs (3,4%), Banco di Sardegna (1%), e Regione (0,7%). F2i Ligantia per ora ha solo una partecipazione minima (0,2%). «In Sardegna gli aeroporti non si devono vendere. Soprattutto se sono assetti che valgono come gioielli di famiglia, che producono utili e rappresentano un volano per l’economia. Non bisogna considerare solo il carattere finanziario dell’operazione, cioè i dividenti per gli azionisti, ma l’importanza sociale», continua Berolotti.

Lo scenario

All’orizzonte c’è un matrimonio tra i tre scali della Sardegna da consumare attraverso uno scambio di azioni. Le prospettive sono quelle di chiudere l’operazione entro l’estate. «Ho grandi perplessità su uno schema del genere, perché si modificherebbe il titolo della concessione aeroportuale. Un’operazione simile ha bisogno di percorso pubblicistico, cioè un bando».

C’è poi il nodo economico finanziario. «Io sono contro la privatizzazione», conclude il presidente della Confcommercio Sud Sardegna, «ma se si dovesse arrivare a questa meta finale, voglio almeno che la Camera di Commercio incassasse il giusto prezzo delle quote. Invece con uno scambio non verrebbe valorizzato il suo patrimonio più importante».

