«Adesso miglioriamo i servizi: più piscine  e idromassaggi» 

Laura Zazzara, a capo di “ B&b in Cagliari e Sardinia”, un’associazione che raggruppa la maggior parte delle 1.900 strutture ricettive cagliaritane, non è d’accordo con la posizione del neo assessore regionale Franco Cuccureddu che punta al turismo di qualità, senza ribassare le tariffe. Insomma, un turismo di lusso. «C redo che non tenga conto del fatto che il turismo del nord è profondamente diverso da quello del sud Sardegna», afferma Zazzara. «Soprattutto Cagliari e la città metropolitana, per come sono organizzate e strutturate, potrebbero vivere di turismo 12 mesi all’anno».

Sulla stessa linea Maurizio Battelli rappresentante di Extra. «Il turismo di lusso va bene, ma non in tutta l’Isola. Magari fosse tutto come la Costa Smeralda. In città ci sono ottime offerte ma ben distanti da quel modello». Qual è il gap da colmare? «La cosa più importante da fare è migliorare il prodotto, realizzando locazioni con piscine, vasche idromassaggio e altri servizi di lusso», precisa Battelli.

Come sarà la stagione? «Ad agosto abbiamo prenotazioni per il 40 per cento delle strutture, a luglio, a oggi, siamo al 50/60 per cento». Il 2023 è stato un buon anno? «Abbiamo chiuso all’85 per cento di occupazione, con oltre 42.000 prenotazioni».

