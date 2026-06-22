Adesso l’Uruguay rischia grosso Capo Verde sogna 

Nel girone H dei Mondiali Davide non batte Golia, ma gli basta pareggiare di nuovo (2-2). Dopo aver resistito alla Spagna, Capo Verde frena anche l'altra big del gruppo, l'Uruguay di Bielsa. Togliendosi la soddisfazione di andare in gol per due volte, le prime reti della propria storia mondiale.

Gli Squali blu passano in vantaggio, subiscono la rimonta della Celeste ma nella ripresa capitalizzano uno sciagurato errore della difesa sudamericana. E mantengono l'imbattibilità all'esordio Mondiale. Per questo arcipelago da mezzo milione di abitanti ora è lecito sognare: Capo Verde è padrona del proprio destino, si giocherà la qualificazione ai sedicesimi contro l'Arabia Saudita che l’altro ieri è stata travolta dalla Spagna. L'Uruguay, dal canto suo, si giocherà le sue chance contro le Furie Rosse, dopo un Mondiale partito con enorme sofferenza.

Stavolta tocca a Kevin Pina scrivere un'altra pagina di storia per la propria nazionale. Il vantaggio al 21' del primo tempo, su calcio di punizione. I capoverdiani continuano a farsi vedere ma l'Uruguay sembra rimetterla sui binari attesi nel finale di primo tempo: prima Araújo di testa finalizza un'azione che si era stampata sulla traversa, poi Canobbio davanti a Vozinha non lascia scampo all'estremo difensore. Nella ripresa, sotto gli occhi di Roberto Baggio, Capo Verde non rinuncia a provarci. Il premio arriva al 16', quando il neo entrato Varela sfrutta uno scellerato passaggio difensivo di Olivera e anticipa Muslera, per poi segnare a porta pressoché vuota.

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