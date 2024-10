Adesso l’Olbia teme l’esodo dei giocatori 

Olbia. Si dice che l’esonero dell’allenatore metta i giocatori davanti alle loro responsabilità. Ma a Olbia c’è il rischio che alla cacciata di Marco Amelia segua l’esodo di molti dei “suoi uomini”. A cominciare da Marie-Sainte, arrivato 2 settimane fa e voluto fortemente dal tecnico, che l’ha allenato anni fa a Livorno.

Non è un mistero che il club gallurese sia riuscito a costruire la squadra solo grazie ai buoni uffici dell’ex campione del mondo e di Ninni Corda, il consulente di SwissPro che ha curato il mercato per la proprietà svizzera quando la credibilità della società aveva raggiunto i minimi storici. Oltre all’esperto Marie-Sainte in Gallura sono approdati Totti, Bianchi, Rizzo e Yanovskyy, che Amelia aveva al Frosinone U18 l’anno scorso, più altri profili che, stando così le cose, potrebbero chiedere di partire durante il mercato di dicembre o essere addirittura svincolati anzitempo. Come se non bastassero le difficoltà di un campionato dall’avvio disastroso, in cui l’Olbia ha fatto un punto in quattro giornate. Senza contare che il sostituto di Amelia non è ancora stato individuato, non ufficialmente: in sede tira una brutta aria, tanto che qualcosa ai vertici potrebbe cambiare a breve.

Intanto la squadra è stata affidata a Mario Isoni. Ma non sarebbe una sorpresa vedere il tecnico dell’U19 in panchina domenica al “Nespoli” in occasione della sfida tra ultime col Monterotondo. Altro che vittoria del campionato di Serie D: se la proprietà non capisce che l’inadeguatezza dimostrata finora rischia di mandare a gambe all’aria non solo un club prossimo ai 120 anni ma anche l’investimento di diversi milioni di euro fatto acquistando l’Olbia Calcio, l’Olbia è destinata al fallimento.

