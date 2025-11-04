Adesso l’Olbia rischia di perdere i suoi giocatori  

Olbia. C’è un’Olbia che si allena, gioca e fa risultato e che dopo la 10ª giornata di Serie D e l’1-1 interno con l’Ischia è sesta in classifica con 16 punti, a -2 dai playoff; e c’è un’Olbia in stallo sul piano societario, che non paga gli stipendi da mesi e che, per questo, sarebbe oggetto di una istanza di fallimento.

Una società che dopo la mancata staffetta ai vertici tra Swiss Pro (proprietaria) e l’imprenditore laziale Giuseppe Pistilli (possibile acquirente) rischia di vanificare quanto di buono fatto dalla squadra, che ora non si sa come e se arriverà al prossimo turno. Un paradosso che alimenta il rammarico per la stagione che sarebbe potuta essere con una proprietà solida alle spalle. «Non voglio neanche pensare a cosa poteva succedere con una situazione più serena: non dico che avremmo fatto come la Scafatese», capolista, «ma un campionato interessante sì, divertendoci fino in fondo e magari giocandoci anche i playoff», ha sottolineato domenica nel post partita l’allenatore Giancarlo Favarin.

«Prima risolviamo questa situazione meglio è, serve chiarezza», ha detto ancora il tecnico pisano: «Anche gli allenamenti sono fatti col freno a mano tirato e questo alla lunga si riflette sulle prestazioni. Ci sono squadre che stanno contattando i nostri giocatori, il che pesa inevitabilmente nella testa di qualcuno».

Ragatzu e Biancu, ma anche Petrone, Staffa, Lobrano e Furtado piacciono a diversi club. «Perdere calciatori non è una bella prospettiva ma può accadere: sono ragazzi encomiabili, danno tutto, ma è il loro lavoro. Speriamo arrivi presto una soluzione, sennò giustamente si guarderanno intorno». Sul campo del Cassino fanalino di coda non sarà disponibile Buschiazzo, squalificato.

Tra le note negative di due giorni fa, oltre al pareggio subito dopo il vantaggio siglato da Biancu («la squadra al momento può dare questo, anche perché siamo corti a livello di rosa», ha spiegato Favarin), spicca la quinta ammonizione del difensore. «Siamo in emergenza continua ma l’importante era portare a casa il punto. Per Cassino ci penseremo…se ci fanno andare», ha concluso tra il serio e il faceto il tecnico: «Non credo che siamo a questo punto, ma la situazione va risolta».

RIPRODUZIONE RISERVATA