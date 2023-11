Adesso l’Italia gioca solo per vincere  

“A Leverkusen per vincere” è la parola d'ordine con la quale la nazionale di Luciano Spalletti è uscita dall'Olimpico, dopo il 5-2 sulla Macedonia del Nord. Per l'appuntamento di domani sul campo neutro in Germania, più che l'Ucraina in cerca della qualificazione dell'orgoglio l'Italia teme se stessa, e i limiti che riaffiorano anche nei momenti più brillanti. Come venerdì: se attacca e tiene il gioco, è pericolosa; se si rilassa e si difende, rischia di affondare. Per questo, tutti - dal ct ai giocatori - sanno che anche se basta il pari per volare a Euro 2024, non si può pensare a giocare per la X. «Tutte le partite a livello internazionale sono difficili, poi magari puoi beccare la squadra che è in una giornata no: ma l'Ucraina è una nazionale forte e noi dobbiamo stare attenti in qualsiasi momento della partita. Quello di andare all'Europeo penso che sia quasi un obbligo, l'ultimo l'Italia lo ha vinto, e i tifosi pretendono che noi andiamo all'Europeo del prossimo anno», dice Dimarco, uomo chiave di questa nazionale.

Spalletti ha scelto di rientrare subito a Coverciano, nella notte dopo la vittoria di Roma, per preparare al meglio la sfida decisiva. Oggi la rifinitura, nel primo pomeriggio il volo per Colonia e da lì Donnarumma e compagni raggiungeranno Leverkusen e la BayArena per le conferenze stampa. Ottenere il risultato pieno scaccerebbe il fantasma di un nuovo spareggio, spalancando le porte di Euro 2024 e offrendo al ct la possibilità di lavorare a lungo termine sulla costruzione della nuova nazionale. Perciò si parterà da Federico Chiesa, dalla doppietta e da una prestazione da trascinatore. In difesa rientra a destra Di Lorenzo, che ha scontato la squalifica, e Dimarco è la certezza su quella sinistra; per il resto c'è da scegliere tra Gatti e Mancini al centro. A centrocampo, Cristante per Jorginho è l'opzione per dare più equilibrio in copertura, mentre Frattesi si scalda per aggiungere dinamismo. In avanti, Scamacca ha la fisicità giusta per una gara del genere e, in caso il balottaggio, uno uscirà tra Raspadori e Berardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA