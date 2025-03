«Adesso lavoriamo per far ripartire l’industria del sale» 

Sono riusciti ancora a compiere anche un altro miracolo (oltre alla nidificazione ancora da record), ovvero quello di far decollare i progetti per la rinascita delle saline. Il primo lotto dei lavori sulla circolazione delle acque che reggono l’ecosistema del Parco, è avviato. Adesso la speranza è proseguire con il resto. «Nel maggio del 1993 assistemmo all’evento sorprendente della nidificazione dei fenicotteri che fu molto importante per creare il consenso per la istituzione del parco regionale per un ecosistema di valore internazionale», spiega Vincenzo Tiana, presidente dell’associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto. Gli specialisti avevano già riconosciuto il valore di quell’evento naturalistico, ma quella nidificazione “svegliò” l'opinione pubblica. «Adesso, dopo 32 anni, l’auspicio è che il nuovo evento costituisca una forte sollecitazione alle istituzioni per la riattivazione delle saline che sono in tutto il Mediterraneo ambiente ideale per i fenicotteri», dice ancora Tiana. E conclude: «Le saline di Giraud, in Francia, hanno come emblema il fenicottero e il sale, e questo perché i fenicotteri stanno bene nelle saline». ( ma. mad .)

