Adesso la soluzione per le sale operatorie  

La prima pec è stata mandata al prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis. Non sono neanche le 21, quando dal Brotzu fanno sapere che «l’ospedale ha riaperto, in linea con i tempi che ci eravamo dati». Ma la partita che interessa i cittadini, ovvero la mappa degli ospedali a cui rivolgersi in caso di necessità, è ancora tutta da definire.

Di sicuro, Policlinico e Santissima Trinità, malgrado le difficoltà di queste ore, continueranno a lavorare senza limiti. Lì avranno libero accesso i pazienti che arrivano con i propri mezzi. Idem al Brotzu. Ma per non sovraccaricare via Peretti, è molto probabile che ai presidi del 118 sarà dato l’ordine di continuare a dirottare le urgenze soprattutto su Monserrato e via Is Mirrionis. I dettagli si conosceranno oggi, soprattutto per rispettare quella necessità di «ripresa graduale» che al Brotzu si sono dati.

L’altro versante organizzativo riguarda la riapertura delle sale operatorie in via Peretti: da sabato, con un ordine di servizio firmato dal direttore sanitario Raimondo Pinna, al Brotzu è stata fermata la chirurgia programmata, oltre che i ricoveri e il Pronto soccorso. Ci sarà quindi un arretrato da recuperare, su cui andranno discussi e definiti tempi e modi.

Lo stesso dovrà fare la Regione con le Asl: nell’ultima lettera di lunedì notte, l’assessorato alla Sanità ha invitato le aziende locali «a concordare le azioni più idonee a salvaguardare l’assistenza dei pazienti nonché la continuità delle cure in condizioni di sicurezza».

