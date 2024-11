Adesso la Cos spera «Ma serve continuità» 

Tertenia. Conquistato il primo successo stagionale, la Costa Orientale Sarda ora punta a sfatare anche il tabù dei tre punti all’Is Arranas. Sartor e compagni nella trasferta col Terracina hanno incassato l’intero bottino avvicinandosi alla zona playout, in questo momento principale obiettivo. «È stata una grande vittoria», commenta l’allenatore Sebastiano Pinna, «sono contento per i ragazzi cui faccio i complimenti perché sono stati bravi. Una gara nell’insieme abbastanza equilibrata, ma negli episodi siamo stati più bravi. Abbiamo avuto ordine ed equilibrio, non abbiamo avuto fretta e abbiamo colpito nel momento giusto della gara. Vedo il giusto spirito e spero che questa vittoria ci riaccenda un po’ di più e ci dia consapevolezza di quel facciamo e del percorso che dobbiamo fare. Sono qua da due settimane, ho riscontrato una grande predisposizione al lavoro. Ho trovato un gruppo unito anche nelle difficoltà».

Per il prosieguo bisogna «continuare a lavorare e pensare a noi stessi. Siamo cosci che siamo talmente indietro da dover fare un miracolo sportivo per raggiungere la salvezza. In una settimana abbiamo fatto tre partite dando segnali positivi: siamo vivi e soprattutto è stata una risposta a noi stessi. Servono grande intensità, determinazione e dedizione, dobbiamo migliorare la qualità delle nostre giocate».

Nel prossimo turno all’Is Arranas arriva il Savoia, che naviga nel cuore della classifica. «Una partita difficile», conclude Pinna: «Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati se vogliamo sperare di agganciare qualcuno in classifica».

