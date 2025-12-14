Adesso inizia il bello per il Cagliari 

Il grosso già l’aveva fatto contro la Roma, del resto, vincendo una partita sulla carta proibitiva e riportando a +4 (da ieri +2) il vantaggio sulla zona retrocessione. Il Cagliari può così tenersi il meglio della trasferta di Bergamo, dalla quale torna sconfitto sul campo ma non battuto. Come ha tenuto a precisare uno dei protagonisti, Gaetano, in un post su Instagram subito dopo la gara con l’Atalanta, la squadra di Pisacane è ormai consapevole della propria forza. E ha una sua identità, forte, chiara, a prescindere dal valore o dalle caratteristiche dell’avversario. Sta crescendo nel suo insieme e, di conseguenza, stanno emergendo le individualità. È uscita paradossalmente rinforzata dal trittico di fuoco in campionato e dagli ottavi di Coppa Italia e il tavolo è già apparecchiato per lo scontro diretto con il Pisa in programma domenica prossima alla Unipol Domus all’ora di pranzo. E per tutto quel che seguirà.

Il calendario

Dopo essersi confrontati con il meglio della Serie A, i rossoblù tornano nella bagarre. Quattro delle prossime cinque partite, le giocheranno, infatti, contro formazioni in lotta per la salvezza ed è un po’ come se iniziasse un mini torneo che definirà la griglia in vista della seconda (e decisiva) parte della stagione. Comincerà appunto con il “lunch match” col Pisa di Gilardino, proseguirà poi con la sfida in casa del Torino, la partitissima con il Milan e la visita alla Cremonese di Davide Nicola per poi chiudersi con l’inizio del girone di ritorno nel secondo round con il Genoa, stavolta a Marassi. Nel frattempo, ci sarà il mercato e potrebbero cambiare certe dinamiche. Lo stesso Cagliari potrebbe avere la coperta più lunga. Intanto, Pisacane ha trovato un equilibrio e - a parte qualche eccezione, fisiologica - sta ottenendo il massimo dalla rosa a disposizione, al netto pure degli infortuni.

Fattore Esposito

Non è un caso che il Cagliari si sia rilanciato quando Esposito si è sbloccato, sotto porta e di conseguenza mentalmente. Il suo talento è stato sempre lampante, adesso, però, lo sta mettendo a disposizione della squadra, supportandolo con un gran spirito di sacrificio in fase di non possesso. E qualità chiama qualità. Tutti i compagni col piglio offensivo - non solo gli attaccanti, dunque - ne traggono vantaggio. E quando in campo entrano in scena poi giocatori con un tasso tecnico altrettanto elevato - Gaetano su tutti - lo spettacolo è assicurato (e dannatamente efficace). Il gol del provvisorio 1-1 - firmato dal fantasista napoletano dopo un delizioso “dai e vai” con l’ex Inter - dà proprio l’idea di una squadra che fa della compattezza e dell’organizzazione le sue armi migliori, ma quando si lascia andare nello spazio, si esalta e può far malissimo a chiunque.

Le certezze

La fantasia sempre al potere, insomma, e un cuore grande così. Quanto sia fondamentale Deiola nel cuore del campo è palese ormai, mentre Palestra fa la differenza ovunque lo metti (destra, sinistra, davanti, dietro). Aspettando il rientro di Mina, Rodriguez sta dimostrando il poter reggere, eccome, il confronto e sarà interessante vederli insieme quando il colombiano avrà recuperato dall’infortunio, magari proprio in occasione della prossima partita col Pisa. E tra i punti fermi c’è ancora lui, Obert, forse il giocatore che ha fatto lo step più importante quest’anno. Tutti insieme - compreso Caprile che tiene la barca a galla durante le tempeste - fanno il Cagliari, il Cagliari di Fabio Pisacane. Che vinca o che perda.

