Adesso il Südtirol sogna la finalissima 

Venerdì sera si conoscerà la prima finalista dei playoff. Al San Nicola di Bari va in scena la semifinale di ritorno tra la formazione pugliese e il Südtirol (fischio d’inizio ore 20.30). Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore della squadra allenata da Bisoli. Una vittoria arrivata ancora una volta in pieno recupero, a una settimana di distanza dal successo contro la Reggina nel turno preliminare. In quell’occasione il match winner si rivelò Casiraghi che regalò al 90’ la semifinale ai biancorossi. Questa volta è un’incornata di Rover, su assist del solito Casiraghi, a decidere la partita allo scadere.

Decisivi

Gettati nella mischia dall’ex tecnico del Cagliari nella ripresa, i due giocatori altoatesini hanno alzato il ritmo di una gara contratta e giocata in modo remissivo da entrambe le compagini. Il Südtirol si conferma, per l’ennesima volta, una squadra solida e con un’identità precisa, capace di far male alle “grandi” nonostante non brilli sul piano del gioco. E ora la finalissima playoff, che sarebbe la prima nella storia del Südtirol, non è più un sogno remoto per capitan Tait e compagni. Agli altoatesini basterà strappare un pareggio o sbancare il San Nicola per affrontare la vincente tra Cagliari e Parma. A Bolzano ci credono e ci puntano.

Orgoglio Bari

Nonostante la beffa del Druso, il discorso qualificazione per il Bari rimane apertissimo. Serve però un successo, con qualsiasi risultato, per conquistare una finale che mette in palio l’ultimo biglietto per la Serie A. Anche con l’1-0 i pugliesi passerebbero il turno grazie al miglior piazzamento in classifica ottenuto nella regular season. Inoltre, la squadra di Mignani potrà contare sulla spinta dei 55.000 del San Nicola. Non proprio un dettaglio.