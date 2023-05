Adesso il Perugia non può più sbagliare 

In piena lotta per non retrocedere, il Perugia, prossimo avversario del Cagliari, chiama a raccolta i suoi tifosi per le ultime due gare in casa - quella con i rossoblù e quella col Benevento - dimezzando il prezzo dei biglietti in tutti i settori dello stadio, eccetto quello riservato agli ospiti. Due soli punti conquistati nelle ultime cinque partite, l'ultimo ottenuto nell'1-1 contro la Spal la scorsa domenica. Un campionato al di sotto delle aspettative che ha portato a questa pesante situazione a tre giornate dalla fine. Trentacinque punti in classifica, a sole 4 lunghezze dall'ultima (il Benevento), e col fiato sul collo da parte della Spal, penultima, a un solo punto di distanza, la squadra di Castori cerca di accumulare punti per giocarsi la salvezza ai playout.

Dal campo

Intanto da lunedì sono ripresi gli allenamenti con un lavoro di scarico per chi ha giocato contro la Spal. Ieri seduta pomeridiana, da oggi seguiranno allenamenti mattutini fino alla rifinitura. Giovedì si terrà la conferenza stampa di Castori. Al momento l’infermeria è vuota, Sono tutti a disposizione dell'allenatore per la gara col Caglairi eccetto Di Serio, squalificato per somma di cartellini.

