Adesso il Milan non vuole più fermarsi 

Il Milan dovrà fare a meno di Morata nella sfida «pericolosa» con il Lecce stasera a San Siro, valida per la sesta giornata di campionato. Una gara che non dovrebbe sulla carta preoccupare diventa invece un crocevia importante per i rossoneri. Difficile ipotizzare una presenza in campo di Morata, però, non al meglio per una «contusione che ha portato a una borsite», ha spiegato Paulo Fonseca alla vigilia.

Il tecnico è rinfrancato dopo la vittoria nel derby ma sa bene che una brutta prestazione potrebbe far svanire l'entusiasmo della piazza. «È molto importante questa partita. Dobbiamo confermare che siamo in crescita. La vittoria nel derby ha senso se vinciamo col Lecce», ammette l'allenatore, «e confermiamo che siamo migliorati. Dobbiamo recuperare dei punti. Tutto questo è importante per avere motivazione con il Lecce. È una partita pericolosa dopo il derby, quando vinci partite importanti dopo è più difficile. È un momento che non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere». Ancora una volta il Milan ha un solo risultato utile. Per Fonseca la più grande insidia della partita contro il Lecce è mentale, non tattica o tecnica. Tutto sta nel gestire con equilibrio la vittoria contro l'Inter per poter riproporre il medesimo entusiasmo e la stessa attenzione anche in una partita non di cartello come quella contro il Lecce. «Per me quello che è più difficile da gestire sono le vittorie», sottolinea non a caso Fonseca. «Il giorno prima della partita con l'Inter sapevo che i giocatori erano motivati, pronti mentalmente. Quello che è pericoloso qui è giocare col Lecce. Nella testa dei giocatori non c'è la stessa difficoltà».

