Adesso il Cagliari sa quanto vale 

«Rispetto a prima vedo il coraggio di andare a prenderci qualcosa di più, forse le precedenti sconfitte ci hanno aiutato anche a far vedere chi siamo adesso». Nelle parole di Nicolas Viola - non uno qualunque, sia in campo sia dentro lo spogliatoio - quella chiave, probabilmente, che invocava il presidente Tommaso Giulini dopo il ko con l’Empoli. Il paradosso di una squadra che, perdendo tanto pur costruendo altrettanto, ha capito quanto valeva realmente senza mai perdere, però, il punto di riferimento, ossia Davide Nicola e quel cambio di mentalità imposto sin dal primo giorno di ritiro in Val d’Aosta che le ha permesso di tenere testa a formazioni ben più attrezzate e strutturate e spazzare via sul nascere i fantasmi di un passato ingombrante. Il Cagliari di oggi ha la stessa tenacia e lo stesso spirito di sacrificio che aveva il Cagliari di Claudio Ranieri, magari anche lo stesso spirito di appartenenza, ma indubbiamente ha una marcia in più e le partite va a prendersele, appunto. In casa o fuori, non fa poi tanta differenza. E ancora le parole di Viola nella conferenza stampa post gara dell’altro ieri aiutano a misurare il livello di autostima dei rossoblù: «Che cosa cambia in noi mentalmente dopo una vittoria contro un avversario sulla carta più forte come il Torino? Ci penso ora per la prima volta, ciò significa che non ci sentiamo inferiori a nessuno».

Potenza dei numeri

Dall’inferno al paradiso in tre partite nelle quali il Cagliari ha ottenuto due vittorie (una in trasferta a Parma, quindi la prima alla Domus contro i granata di Vanoli) e un pareggio allo Stadium contro la Juventus. Una prova di forza incredibile (quando pure il calendario sembrava essersi messo di traverso) che ha consentito ai rossoblù di creare un solco di tre punti sulla zona retrocessione e di mettersi sulla scia delle squadre della (cosiddetta) fascia medio alta. Potenza dei numeri. E nella spallata anti-crisi è compresa la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia contro gli stessi bianconeri (la gara è in programma a dicembre).

La svolta in ritiro

Potenza anche di un ritiro che poteva apparire magari inopportuno dopo sole cinque giornate, col rischio di alimentare la negatività e la pressione. È stato davvero, invece, un «investimento», come lo ha definito Nicola, che ha colto con spirito costruttivo l’input presidenziale e gestito al meglio una situazione delicata non solo in classifica. È servito intanto a focalizzare l’attenzione su determinati concetti, ma anche a sgombrare il campo dalle incomprensioni se è vero, come ha raccontato Gabriele Zappa in una recente intervista a L’Unione Sarda, che «una chiacchierata in particolare è stata fondamentale». Lo stesso difensore monzese aveva evidenziato il ruolo «decisivo» quel giorno di José Luis Palomino. Fondamentale nelle parole ma anche nei fatti visto l’impatto che l’esperto difensore argentino ha avuto col Toro subentrando dalla panchina.

La forza del gruppo

Cambiano gli allenatori, ma il Cagliari resta, insomma, una famiglia allargata nella quale tutti hanno la possibilità di dare un contributo concreto alla causa e riescono a prendersi la scena, prima o poi. Vedi il tocco chirurgico e decisivo di Gaetano per Piccoli nell’azione del 3-2 o l’approccio mentale di Deiola nel finale asfissiante, evidenziato non a caso da Nicola. «Sono tutti competitivi, tutti maledettamente competitivi», ha sottolineato con forza l’allenatore rossoblù, poco mediatico e allergico alle emozioni forse, ma maledettamente concreto. Determinato. E dopo aver dato un’anima e idee bellicose alla squadra, ora vuole provare a sollevare l’asticella.

