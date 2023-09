Adesso il Cagliari ha il suo regista 

Il 16 è un marchio di fabbrica e Matteo Prati lo porta con disinvoltura, sulle spalle e nella testa. Predestinato. Cruciale. Era il giocatore forse più atteso per caratteristiche, ed esigenze strutturali quindi. L’ultimo vero regista prima di lui era stato Cigarini. Nel frattempo si sono adattati in tanti in quel ruolo, ultimo Makoumbou, compreso Deiola. Ma è sempre stato un adattamento, appunto, spesso una forzatura, con risultati altalenanti. E di quanto avesse bisogno il Cagliari di un play puro di riferimento – col piede giusto e, soprattutto, le idee giuste – lo si è capito chiaramente domenica contro l’Udinese con l’ex Spal al timone e in grado di prendersi le responsabilità più ingombranti, non solo nell’impostazione della manovra.

Pezzo raro

Ha solo 19 anni ma la personalità di un veterano, come ha sottolineato a fine gara lo stesso Ranieri che si è speso in prima persona per convincerlo a scegliere l’offerta rossoblù (tra le tante). Pensa e gioca in verticale, il talento di Ravenna, e ha la capacità di vedere smarcato il compagno (e servirlo) che in pochi hanno in rosa (forse solo Mancosu, da un’altra prospettiva, però). Anche per questo, il tecnico romano stravede per lui. «L’ho sostituito nel finale perché mi ha chiesto lui il cambio, non ce la faceva più. Altrimenti io non lo avrei mai tolto». E difficilmente ne farà a meno, d’ora in poi.

Mi manda De Rossi

Promosso a pieni voti, dunque. E quel 16 dedicato a De Rossi inizia ad avere un suo perché anche sul campo. È stato proprio l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale, tra l’altro, a lanciarlo tra i professionisti nel suo breve passaggio da tecnico a Ferrara, la passata stagione. Sino a quel momento Prati, maggiorenne da una manciata di mesi, era ancora nella bolla insieme al suo talento. Troppo acerbo, inesperto, arrivava dalla Serie D. Ma quando poi l’eterno “capitan futuro giallorosso” gli ha messo le chiavi in mano, lui ha subito acceso il motore con una lucidità disarmante considerata l’età. La stessa con cui si è caricato il Cagliari sulle spalle, domenica all’esordio, facendo il pieno di consensi e complimenti, non solo quelli dell’allenatore, evidentemente.

Il futuro è adesso

Protagonista assoluto con la nazionale Under 20 agli ultimi Mondiali, si è preso anche l’Under 21 e ora guarda con furore alla Serie A consapevole di essere nel posto giusto al momento giusto. E con la squadra giusta. Aveva tanti estimatori, soprattutto il Palermo, ma alla fine il fattore Ranieri ha sbaragliato la concorrenza, come ha ammesso lo stesso centrocampista romagnolo nel post Cagliari-Udinese. «Quando si è creata la possibilità, ho subito deciso di venire, Non ho mai avuto dubbi. Per la storia del club innanzitutto, per la città, per i tifosi. Poi sicuramente, nella scelta ha influito il fatto di poter essere allenato da Claudio Ranieri, uno dei migliori». E tra i due, c’è stato subito un feeling tattico pazzesco. Il tecnico di Testaccio cercava da mesi una guida in mezzo al campo, l’ha trovata, finalmente. E ancora una volta, non si è fatto condizionare dalla carta d’identità. Ciak, si gira.

