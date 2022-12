Adesso il Cagliari  deve superare il mal di trasferta 

Anche stavolta, quella che sembrava poter essere la svolta positiva si è rivelata essere un'illusione. Il Cagliari è partito con un pari acciuffato per i capelli a Como, l'1-1 firmato dal desaparecido Pereiro al 93'. Poi il ko di Ferrara contro la Spal, con l'uomo in meno e il rigore fallito da Lapadula. Al terzo tentativo, ecco il blitz di Benevento, un 2-0 contro quella che, al momento, era una diretta concorrente per la promozione e la sensazione di aver trovato la strada giusta. Un'illusione, appunto. Perché quella è stata la prima, ma anche l'unica (fin qui) vittoria ottenuta lontano dalla Domus. A seguire, infatti, sono arrivati lo 0-0 di Marassi col Genoa, il doloroso ko per 2-1 ad Ascoli, i due pareggi per 2-2 sui campi del Sudtirol (vittoria sfumata al 94') e della capolista Frosinone (stavolta in extremis, al 97', è arrivato il pari di Lapadula dal dischetto) e, infine, il ko di Terni, con un rigore realizzato dai padroni di casa e un penalty fallito da Pavoletti.

Eppure il 2022 era iniziato proprio con un colpo gobbo in trasferta. Il 6 gennaio il Cagliari sbanca Marassi, battendo 2-1 la Sampdoria. Una svolta, almeno quello si sperava, con i rossoblù capace di centrare altre due vittorie (con Atalanta e Torino) nelle quattro trasferte successive. Prima del crollo che li porterà in Serie B. E tra i cadetti, la squadra di Liverani è mancata proprio nelle gare esterne. Con quei 7 punti che fanno precipitare il Cagliari al sedicesimo posto nella speciale classifica relativa alle gare esterne. Meglio solo di Spal, Cosenza (6 punti), Perugia (5) e Como (appena 4 punti).

Partire è un po' morire, calcisticamente parlando. Perché il Cagliari, lontano da casa, si perde. Numeri impietosi per i rossoblù, che in questa prima parte di stagione, nelle otto gare giocate in trasferta, hanno riportato a casa un bottino di appena 7 punti. E che domenica, a Palermo, cercheranno di invertire la rotta, a caccia della seconda vittoria stagionale oltre Tirreno.

Mal d'aereo

Il passo del gambero

La valigia vuota

Domenica a Palermo il Cagliari giocherà l'ultima gara in trasferta del girone d'andata (e del 2022), contro una formazione che, al “Barbera” ha conquistato 12 punti 27 disponibili, con tre vittorie, tre pareggi e ancora tre sconfitte. Non una fossa dei leoni, quindi, per i rossoblù che, dopo la vittoria col Perugia, cercheranno di chiudere l'anno con un tris vincente. Provando a seguire il percorso di chi sta costruendo una stagione da protagonista proprio fuori casa. Come Bari (18 punti su nove gare, con ben cinque vittorie), Frosinone, Genoa e Reggina (tutte e tre hanno raccolto 16 punti con un bottino di cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte). Un cambio di marcia fondamentale per un Cagliari che, nel nuovo anno, vuol tornare a pensare in grande.

