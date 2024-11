Adesso il Buddusò è di nuovo primo 

Buddusò 3

Bosa 0

Buddusò (3-5-2) : M. Canu, Lautaro, Barilari, G. Canu, Usman (st 23’ Sosa), Masia, Muggianu (st 40’ Scanu), Mandras, Pau (st 37’ Marrone), Balde (st 27’ Dem), Barzaghi (st 65’ Cordoba). In panchina Cuguttu, Diana, Louhbab. Allenatore Terrosu.

Bosa (4-4-2) : Viale, Riu (st 30’ Pes), Mura, Pischedda, Pinna (st 20’ Fara), Romero, Unali, Rossetti (st 20’ Appeddu), Carta, Di Angelo (pt 43’ Belfi), Pesce. In panchina Arseni, Mattiello, Fadda, Marras. Allenatore Carboni.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt 4’ Lautaro, 17’ Masia, 25’ Balde.

Buddusò. Al Borucca uno straripante Budduso travolge al di là del punteggio (reti di Lautaro, Masia e Balde) un deludente Bosa I locali dopo un primo tempo in cui comandano la gara in lungo e in largo, nella ripresa rallentano vivendo di rendita. Il Bosa delude, il suo unico tiro in porta arriva al 75’ ed è parato con fcailità da Mario Canu. I ragazzi di Terrosu tornano in vetta assieme al Coghinas.

